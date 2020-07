Xbox Games Showcase : le récapitulatif des jeux Xbox Series X

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

2

Suite à la conférence récente de Sony, durant laquelle le Nippon a présenté les premiers exclusivités à venir sur la console de salon PlayStation 5, Microsoft se devait de réagir...



Avec son Xbox Games Showcase, l'Américain a contre-attaqué dans la lutte qui a déjà commencé entre les deux groupes, qui chercheront à être les plus présents sous les sapins de Noël.



Outre le retour de Fable, on retrouve un futur opus de HALO, mais également d'autres titres prometteurs. La vidéo de la conférence :

Microsoft annonce les jeux à venir sur Xbox Series X

Commençons par l'annonce qui a fait le plus de bruit : le retour de l'excellente saga Fable, jeu de rôle Fantasy qui revient pour un quatrième opus et qui devrait prendre la direction d'un jeu multijoueur.



Bien sûr, le constructeur a également dévoilé de nouvelles images du très attendu Halo Infinite, qui sera l'une des plus grosses exclusivités de la console.



Les amateurs de courses automobiles ne seront pas en restes puisque la simulation Forza Motorsport aura le droit à un nouvel opus. Pour le côté horreur, c'est du côté du troisième State of Decay qu'il faudra se tourner, celui-ci atteint un niveau de réalisme hallucinant.



Pour le reste, EverWild ravira les amateurs de Zelda Breath of The Wild, puisqu'il en prend la direction, autant au niveau du gameplay que du style artistique.



Tell Me Why, c'est le nouveau jeu des créateurs de Life Is Strange, et on a déjà hâte d'en savoir plus ! Pour tout le reste, on vous laisse regarder la vidéo ci-dessus, qui vous donnera un aperçu de ce qui nous attend dans les prochains mois !