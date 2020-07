Fortune : Un magazine avec Steve Jobs en couverture (et sa signature) aux enchères

Julien Russo

Même plusieurs années après sa disparition, Steve Jobs continue de passionner les foules. Un magazine Fortune dont il avait fait la couverture et qu'il a signé est considéré comme collector et sera mis aux enchères le 30 juillet prochain. La somme de démarrage est hallucinante...

11 000 dollars pour commencer l'enchère

Si vous avez un objet authentique signé par une célébrité, gardez-le ça peut vous rapporter tôt ou tard !

Le site Nate D. Sanders Auctions va proposer dans l'une de ses enchères un magazine Fortune publié le 9 octobre 1989 avec en couverture Steve Jobs. La particularité ? Le co-fondateur d'Apple l'a lui-même signé de ses propres mains. Pour attester l'authenticité, vous trouverez un certificat avec la vente du magazine. À l'époque, Steve Jobs faisait la Une de Fortune pour raconter son expérience après son licenciement d'Apple et la création de son entreprise NeXT.

L'anecdote raconte que l'autographe a été obtenu par un certain Terry qui était l'employé d'une grande entreprise qui mettait à disposition des limousines pour les chefs d'entreprises et les célébrités.

Fidèle chauffeur de Steve Jobs pendant plusieurs années, Terry accompagnait le co-fondateur d'Apple dans tous ses déplacements. Un jour, Terry était parti en kiosque pour acheter le magazine Fortune avec son client en couverture. Quand celui-ci croisa Steve Jobs, il lui demande gentiment de signer son magazine avec un feutre qu'il lui avait ramené. Un geste que n'avait pas apprécié Jobs puisqu'il prit la décision quelques heures après de se plaindre à la direction de l'entreprise.

Au cas où vous êtes intéressé pour participer à l'enchère, vous trouverez plus d'informations sur natedsanders.com.