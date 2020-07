YouTube Kids offre 100 films gratuits pour les enfants

Alban Martin

YouTube Kids offre aux parents qui ne peuvent plus supporter de regarder La Reine des Neiges en boucle, une bouée de sauvetage. Au cours du mois prochain, jusqu'au 31 août, YouTube Kids lancera plus de 100 films et émissions spéciales dans le cadre du projet d'expérience « Après l'école » de la plate-forme.



Dans une annonce, Don Anderson, responsable des partenariats pour la famille et l'apprentissage de YouTube, a expliqué que le service souhaite aider les parents qui jonglent entre le travail, la vie et leurs enfants en même temps en raison du travail à domicile causés par la pandémie de coronavirus. D'autant que leurs enfants devront peut-être rester à la maison s'ils ne peuvent pas encore retourner à l'école ou au centre aéré.

YouTube Kids : 100 films et dessins animés gratuits





Voici ce que Don Anderson a écrit:

Nous voulons vous aider avec une bibliothèque de longs métrages et de programmes spéciaux de haute qualité qui enrichiront et divertiront vos enfants, et que vous pourrez apprécier avec eux.

La nouvelle sélection comprendra Tayo le petit bus, Baby Shark et Pinkfong, The Wiggles, Masha et Michka, Oggy & les cafards ou encore Paddington.



Hair Love, qui a remporté le prix du meilleur court métrage d'animation aux Oscars, sera également disponible avec un tas d'autres courts métrages.



Il y aura également des émissions spéciales éducatives, telles que Elmo’s World News de Sesame Street, et de tout nouveaux films et émissions qui feront leurs débuts sur la plate-forme. Les parents peuvent s'attendre à du nouveau contenu chaque semaine pour divertir leurs enfants : YouTube Kids fera découvrir tous ses contenus après l'école tous les lundis dans la catégorie "Émissions" de la plate-forme au cours des cinq prochaines semaines.

Ce n'est pas tout, vous pouvez créer une expérience de visionnage de films pour vos enfants à la maison en fabriquant leur pop-corn aromatisé préféré, leurs kits de soirée cinéma, en réglant l'éclairage ambiant, en modifiant ces paramètres sonores et n'oubliez pas de leur présenter les personnages du film avant la séance.



A la fin, n’oubliez pas de demander à vos enfants leur propre critique de film ou à créer leur propre suite basée sur celui-ci. C'est un excellent moyen de les aider à apprendre et à améliorer leurs compétences en rédaction et en communication.



En outre, YouTube Kids continue sur la partie lecture avec un accent sur la diversité et l'inclusion, et des lectures avec Oprah Winfrey, l'acteur lauréat d'un Oscar Rami Malek et l'actrice de James Bond Michelle Yeoh de StorylineOnline.



Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur YouTube Kids et attendre début août !



Source

