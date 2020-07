Reels : Instagram a contacté plusieurs grands créateurs TikTok pour un contrat d'exclusivité

Depuis plusieurs semaines, Instagram propose des vidéos courtes similaires à TikTok dans son application. Disponible dans la catégorie "Découvrir", le réseau social de Mark Zuckerberg appelle cela des Reels. Cependant, comparé à TikTok, le nombre d'ajouts de vidéos et d'utilisateurs quotidiens est encore faible. Pour développer ce nouvel atout d'Instagram, plusieurs créateurs TikTok ont reçu des propositions financières.

Instagram recrute chez TikTok

Le succès de l'application chinoise TikTok a fait des envieux, surtout du côté de Facebook où le groupe a décidé de lancer une copie conforme dans son application Instagram. Toujours en cours de déploiement dans le monde, une multitude de pays peuvent désormais bénéficier des Reels, des vidéos courtes qui abordent différentes thématiques (prank, tuto beauté, sport, voiture, voyage, jeux vidéos...).

Si cette nouveauté permet à Instagram de se positionner sur ce nouveau marché, l'application est encore loin de connaitre l'engouement que possède actuellement TikTok. Pour mettre un coup d'accélération aux Reels, le réseau social a décidé de recruter des influenceurs avec une grosse communauté sur TikTok.



Les utilisateurs visés sont essentiellement ceux qui postent une vidéo et qui en seulement quelques minutes possèdent déjà plusieurs dizaines de milliers de vues. À travers cette stratégie, Instagram veut attirer les créateurs de contenus et par la même occasion faire venir leur fidèle communauté !

Pour réaliser cette prouesse, Instagram a utilisé la même technique que lors des débuts d'IGTV. En échange de plusieurs vidéos postées sur Reels, les créateurs de contenus recrutés recevront une jolie somme d'argent.

Bien sûr, il y a une condition pour recevoir le virement, il faut apporter de nouvelles vidéos régulièrement, mais aussi en exclusivité pour Instagram. Autrement dit, le réseau social demande d'abandonner complètement TikTok. Une technique qui doit faire bouillir de rage l'entreprise ByteDance qui risque de voir ses plus gros influenceurs partir vers son concurrent...

Combien de gros comptes TikTok ont été invités à poster en exclusivité sur Instagram ? Quelle somme leur a été donnée ? Tous ces détails sont secrets puisqu'ils ont tous signé des contrats avec des accords de non-divulgation. Résultat, l'investissement total d'Instagram reste confidentiel !

Pour motiver les créateurs de contenus TikTok à venir, Instagram s'est engagé à financer les différents coûts de production des vidéos. Il suffira d'envoyer la facture au réseau social et celui-ci procèdera à un remboursement immédiat.



Du côté de TikTok on sent que le vent est en train de tourner, pour deux raisons :

Les difficultés à obtenir la confiance des gouvernements des pays où TikTok est disponible, par exemple en Inde l'application est interdite et aux États-Unis on réfléchit à prendre une décision similaire .

l'application est et aux États-Unis on réfléchit à prendre une décision . La concurrence qui se fait de plus en plus présente. Quand un business marche, d'autres services similaires ne tardent pas à arriver sur le marché. Le plus gros est sans aucun doute Instagram avec ses vidéos Reels, mais TikTok est aussi confronté à la pression de Roposo qui rencontre un énorme succès en Inde depuis l'interdiction de TikTok et qui a des ambitions de s'étendre dans de nombreux autres pays.

Récemment, l'application chinoise a mis en place des fonds de 200 millions de dollars pour aider à faire gagner de l'argent aux créateurs de sa plateforme. Peut-être que cela permettra de continuer à accroitre la croissance constante de TikTok dans le monde. Pour l'instant, l'application n'est pas vraiment handicapé par la concurrence, mais pour combien de temps encore ?

