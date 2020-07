Interloper : sortie du spatial shooter sur iOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Annoncé la semaine dernière, le nouveau jeu de tir spatial intense Interloper vient d’arriver sur iOS. Très joliment réalisé, le titre de Mathew Purchase est prometteur.



Inspiré des classiques comme X-Wing vs. Tie Fighter et Wing Commander, Interloper propose une vue cockpit mais avec une bonne dose de modernité.



Regardez la bande-annonce vidéo :

Interloper : le nouveau shoot 3D sur iPhone

Volez comme vous ne l'avez jamais volé auparavant sur iPhone et iPad avec six degrés de liberté. Jouez à votre guise en mode portrait ou paysage.

Comme dans tout bon jeu de tir spatial, il faudra à la fois éviter les asteroids et les attaques ennemis tout en répondant par des tirs nourris. Mais ici il faut aussi jouer contre la montre.



Si vous réussissez, vous aurez le droit à une nouvelle zone, avec un nouveau temps à tenir et des ennemis toujours plus nombreux et forts. À chaque étape, vous pouvez choisir d'arrêter, mais de garder les objets que vous avez remportés pour votre vaisseau ou alors continuer pour empocher encore plus de bonus et prendre le risque de tout perdre.



Vous l’aurez compris, Interloper est fortement basé sur l'équipement de votre vaisseau avec toutes sortes d'armes et de gadgets différents, ce qui lui confère une belle ambiance de pirate de l’espace, mise en beauté par une belle réalisation. En effet, la modélisation et les effets sont de très bonne facture et participent à la réussite de ce jeu premium vendu 6,99€. Pas d’achat supplémentaire mais pas de traduction française non plus. Peut-être dans une prochaine version,



Télécharger le jeu Interloper