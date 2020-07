Apple propose désormais une carte cadeau universelle aux États-Unis

Julien Russo

Les cartes cadeaux ont toujours été très populaires chez Apple, cependant elles étaient limitées à iTunes/App Store ou à l'Apple Store. Aujourd'hui, Apple change complètement le fonctionnement en mettant en avant une carte cadeau universelle qu'on peut utiliser sur l'Apple Store en ligne, sur l'App Store et aussi sur iTunes.

La carte cadeau devient vraiment intéressante

Apple vient de franchir une nouvelle étape dans les cartes cadeaux. Désormais quand vous offrirez une carte cadeau à un proche, celui-ci sera complètement libre de ses choix. Il pourra s'offrir une application à 30€ sur l'App Store ou bien s'acheter la dernière coque à la mode pour son iPhone 11 Pro Max sur l'Apple Store en ligne.

Apple laisse aussi la créativité de l'acheteur s'exprimer grâce à la personnalisation de la carte cadeau, la firme de Cupertino propose différents logo de pomme comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous.

Ce qui est fortement appréciable c'est de coupler les achats de produits sur l'Apple Store et les achats sur les nombreux services Apple, vous pourrez avec ces nouvelles cartes souscrire à des abonnements comme Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, iCloud...

Côté montant, Apple ne change rien puisqu'on reste sur les montants suivants :

25 euros

50 euros

100 euros

Autre montant

Pour l'instant ces cartes cadeaux de nouvelle génération ne sont pas encore disponibles en dehors des États-Unis. Elles devraient prochainement arriver, le but étant bien sûr de proposer ce nouveau fonctionnement le plus rapidement possible aux consommateurs !