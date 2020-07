Bourse : AAPL dépasse les 400$ !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Après les annonces des résultats trimestriels d'hier soir, Apple avait annoncé un fractionnement de ses actions en quatre pour la fin août. Mais c'était sans compter sur une montée en flèche de AAPL qui frôle les 410$.



Nouveau record historique à Wall Street pour AAPL

Juste aujourd'hui, l'action AAPL a pris plus de 6% pour se situer à environ 410$.

Le cours de l'action d'Apple a dépassé les 400$ à Wall Street après la publication des résultats du troisième trimestre fiscal 2020.



L'action d'Apple avait chuté à 224$ fin mars alors que les inquiétudes montaient à propos de la crise sanitaire mondiale, mais elle a connu une reprise forte et régulière depuis, augmentant de plus de 80% au cours des quatre derniers mois. De nombreuses autres grandes entreprises technologiques ont connu des poussées similaires, notamment Amazon, Microsoft et Google (Alphabet).



Dans le cadre de la publication de ses résultats hier, Apple a également annoncé qu'elle allait entamer une division par quatre de son action à la fin du mois d'août. Cette décision fera baisser le prix d'une action unique à environ 100 $. Les propriétaires actuels d'actions Apple recevront trois actions supplémentaires pour chaque action qu'ils possèdent.



Qui a des actions AAPL dans son portefeuille ? Les nouvelles sont bonnes et l'iPhone 12 pourrait encore aider à aller plus haut.