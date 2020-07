Une série animée Splinter Cell à venir sur Netflix

Le grand Netflix aurait trouvé sa prochaine adaptation autour des jeux vidéo puisqu'aujourd'hui, on parle du grand retour de la licence Splinter Cell.



En effet, la plateforme aurait trouvé un accord pour produire la série animée qui fera revivre les aventures de l'agent spécial de la NSA, Sam Fisher.



Le gros plus, c'est qu'à la tête de cette création, on retrouverait le scénariste de John Wick.

Netflix sur le point de faire revivre Splinter Cell

Elle fait partie de ses sagas qui nous manquent, malheureusement abandonnées ou presque, du moins dans le monde des jeux vidéo. Car oui, Splinter Cell va bel et bien faire son retour, mais d'une façon différence de ce que l'on aurait pu penser : selon Variety, un accord aurait été trouvé avec Netflix pour la création d'une série animée.



Deux saisons auraient déjà été commandées par la plateforme, pour un total de 16 épisodes ! Pour assurer un projet de qualité, c'est Derek Kolstad qui aurait été choisi pour l'écriture et pour la production de la future série. On parle du créateur de la saga John Wich, avec notamment l'excellent Keanu Reeves. On a déjà hâte !

