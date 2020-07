Tim Cook explique que la stratégie d'acquisition d'Apple est très différente de ses concurrents

Les révélations continuent à propos des pratiques d'Apple en interne. Pour rappel, la firme de Cupertino est accusée par de multiples entreprises d'user de pratiques anticoncurrentielles et d'abuser de sa force de frappe sur plusieurs marchés. Des accusations graves que conteste Tim Cook devant la Commission antitrust. Aujourd'hui un sujet intéressant a fait surface...

Apple et ses acquisitions

Pendant cette grande audience antitrust de nombreux détails ont été révélé comme par exemple l'accord entre Apple et Amazon sur l'application Prime Video et la commission de 30% négocié à l'amiable. Aujourd'hui, nous avons appris que la stratégie d'acquisition d'Apple est très différente de ses concurrents.

En effet, plusieurs fois par trimestre, Apple rachète de petites comme grandes entreprises, un choix qu'assume la firme californienne et qui n'a rien d'anticoncurrentiel d'après Tim Cook.



Pour le CEO d'Apple (qui s'est exprimé dans une interview à CNBC), toutes les acquisitions d'entreprises effectuées n'ont été qu'à but d'amélioration des technologies dans les produits Apple. Contrairement à Facebook qui a racheté Instagram qui était l'un de ses concurrents sur le marché des réseaux sociaux.

Tim Cook a expliqué dans l'interview :

Si vous regardez les éléments derrière l’enquête, il s’agit d’acquisitions, et si vous avez remarqué, nous n’avons reçu aucune question sur les acquisitions, car notre approche en matière d’acquisitions a consisté à acheter des entreprises où nous avons des défis, et la propriété intellectuelle, puis faites-en une caractéristique du téléphone

Des exemples il y en a plein. À commencer par l'un des rachats les plus populaires dans l'histoire d'Apple, celui de Siri, le 27 avril 2010. Apple avait remarqué que cette entreprise avait un incroyable potentiel qui pourrait apporter beaucoup au futur de l'iPhone.

C'est grâce à cette acquisition que les ingénieurs ont pu obtenir les bases pour développer un assistant vocal et proposer Siri tel qu'on le connait aujourd'hui.

Un autre exemple d'acquisition qui a permis de développer l'une des fonctionnalités dans l'iPhone, c'est AuthenTec le 27 juillet 2012. L'entreprise disposait de formidables brevets sur le déverrouillage par reconnaissance de l'empreinte, de plus les employés étaient nombreux à avoir acquis une expérience exceptionnelle dans le milieu.



Toutes les acquisitions d'Apple n'ont été qu'à but d'accélération ou de créations de technologies. Il est très rare qu'Apple ait investi dans une entreprise qui exerce une activité identique à la sienne.

Les seuls cas où on pourrait voir une acquisition visant à s'approprier un marché sont les rachats de Dark Sky (une application de météo sur iOS qui faisait de l'ombre à l'app par défaut d'iOS) ou encore le rachat de Beats by Dre à 3 milliards de dollars qui vendait des écouteurs comme Apple.



Globalement, Apple reste discret quant à ses acquisitions. La firme n'est pas du genre à faire un communiqué officiel sur le sujet, mais il est possible de retrouver la liste complète des rachats d'entreprises d'Apple. Quoi qu'il en soit, les rachats d'entreprises ne sont pas un sujet qui inquiète Apple devant le Comité antitrust, puisqu'il n'y a rien à se reprocher.



