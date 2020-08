[En cours] 3 coques Rhinoshield pour AirPods Pro à gagner (+ avis)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

2

L'accessoiriste Rhinoshield nous propose de nouveaux produits, cette fois à destination des AirPods Pro. Connu et reconnu pour ses coques et protections d'iPhone de qualité, la société vient de lancer de nouvelles coques pour les écouteurs sans fil de la firme à la pomme.



Et comme pour le nouvel iPhone SE 2020, notre partenaire vous propose de gagner les fameux accessoires.

Une coque gratuite à gagner pour vos AirPods Pro

Rhinoshield propose pas moins de 6 coloris distincts de coques pour iPhone, de quoi réaliser 36 combinaisons différentes en choisissant une couleur pour le boitier et le capuchon. C'est un peu la marque de fabrique du constructeur qui permet une personnalisation sur les coques iPhone et Apple Watch.



Notre avis sur "Coque AirPods Pro" ( Rhinoshield )

Moulée avec un matériau de protection anti-chocs signé RhinoShield, la coque impressionne dans les tests de chute des standards militaires (MIL-STD 810G). Idéal pour les baroudeurs, mais aussi les maladroits car le boitier des AirPods Pro est très sensible. Cela lui évitera aussi les rayures inévitables quand il est trimbalé un peu partout.



Outre la solidité, la coque respire la qualité avec une finition impeccable et de jolies couleurs. Le vert d'eau est par exemple parfait pour l'été.



Si la coque est de bonne facture, elle est par contre assez épaisse. C'est la contrepartie pour avoir une protection optimale. D'autres constructeurs proposent des étuis plus fins mais moins efficaces. En revanche, le mousqueton fourni avec la coque est fort pratique pour l'accrocher à un sac ou à un pantalon.



La note 4 / 5



Aujourd'hui, nous vous proposons donc de gagner une coque pour AirPods Pro, alors que le produit n'est même pas encore en vente sur le site du constructeur ou chez Amazon. En attendant, il faudra se contenter d'alternatives souvent moins chères mais plus fines.

Pour tenter de gagner la coque (valeur de 24,99€)

Téléchargez notre application iSoft

Likez notre page Facebook ou notre page Instagram

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre app en précisant la couleur voulue

Utilisez votre adresse email (valide) dans le champ adéquat (pas dans celui dédié au commentaire)

3 personnes seront tirées au sort en France Métropolitaine, Suisse et Belgique

Fin du concours : le 2/08/2020 à 20H00

Bonne chance à toutes et à tous !



Si vous perdez, vous pourrez tout de même acheter les protections AirPods sur Amazon.