Donald Trump interdit TikTok aux USA

C’était attendu, Donald Trump vient d’annoncer l’interdiction du réseau social TikTok sur le sol américain. L’app au milliard d’utilisateurs est suspecté d’être utilisée par les espions chinois pour notamment interférer avec la campagne présidentielle, comme ce fut le cas pour Facebook il y a quatre ans.



Le président américain, Donald Trump, a annoncé à bord de l’avion Air Force One :

TikTok appartient au groupe chinois ByteDance et compte donc un milliard de jeunes utilisateurs. Souvent attaqué, le réseau social a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine. Elle avait même accepté une enquête du CFIUS, l’agence américaine chargée de s’assurer que les investissements étrangers ne mettent pas en péril la sécurité nationale.

Vendredi, le Wall Street Journal et l’agence Bloomberg, annonçaient que président s’apprêtait à signer un ordre officiel pour obliger la maison mère chinoise à se séparer de la très populaire application américaine. Finalement, ce sera plus radical.



Pour se défense, TikTok s’était engagé il y a quelques jour à avoir un haut niveau de transparence. Cela incluait le contrôle des algorithmes comme nous l’avions vu.

Nous ne sommes pas politiques, nous n’acceptons pas de publicité politique et nous n’avons pas d’agenda. Notre seul objectif est de rester une plate-forme animée et dynamique appréciée de tous. Toute l’industrie est examinée de près, et avec raison. En raison des origines chinoises de l’entreprise, nous sommes examinés d’encore plus près. Nous l’acceptons et relevons le défi.