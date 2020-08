Apple Watch 6 : une batterie à peine plus grosse

Hier à 19:51

Medhi Naitmazi

Après la confirmation de la mesure du taux d’oxygène dans le sang, la prochaine Apple Watch Series 6 dévoile sa batterie. Le composant a été repéré dans la base de données de l’organisme de certification de produits en Corée du Sud. Elle nous donne une indication sur l’autonomie attendue de la montre connectée d’Apple version 2020.

Une batterie quasi identique sur l’Apple Watch 6

La batterie exposée sur le site de certification est référencée par le code A2327. Elle est donnée pour une puissance de 1,17 Wh et une capacité de 303,8 mAh. A titre de comparaison, la batterie de l’Apple Watch 5 sortie en septembre 2019 est numérotée A2181 et affiche une capacité de 296 mAh.



Le nouveau composant est donc à peine plus performant avec une capacité en hausse de 2,6%. Un gain presque négligeable mais qui, couplé à une nouvelle puce S6 et un écran sans la fonctionnalité Force Touch, pourrait se faire sentir au quotidien. La Series 5 avait déçu les clients avec son écran always on gourmand, Apple pourrait rectifier le tir.



En tout cas, cela nous donne aussi une indication sur la taille du boîtier qui ne devrait pas évoluer. Le retrait du Force Touch, l’appui fort sur l’écran qui a été confirmé dans watchOS 7 bêta, permettra à la firme de gonfler légèrement la batterie.

L’Apple Watch Series 6 est prévue pour septembre 2020. Si elle sera présentée en même temps que les iPhone 12, elle devrait sortir avant car les premiers iPhone 5G auront du retard dixit Apple.