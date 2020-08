Apple : Phil Schiller devient un nouveau "Fellow" et Greg Joswiak est promu vice-président directeur du marketing

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Apple sait reconnaitre ses talents en interne et n'hésite pas à les récompenser. À travers un communiqué officiel, la firme de Cupertino vient d'annoncer que Phil Shiller et Greg Joswiak changent de statut dès maintenant. Apple a décrit les fonctions et nouveaux objectifs de chacun.

Du changement dans l'Apple Team

Phil Schiller et Greg Joswiak ont été promus à un nouveau poste, avec plus de responsabilités et plus d'objectifs.

À partir d'aujourd'hui Greg Joswiak prend la place de Phil Schiller en tant que vice-président senior du marketing mondial d'Apple.

Du côté de Schiller, celui-ci continuera ses fonctions habituelles qui consistent à diriger l'App Store et les événements autour des annonces de nouveaux produits.

Apple explique aussi que Schiller continue à offrir "un partenariat de réflexion et des conseils" en tant qu'Apple Fellow.

Tim Cook a expliqué :

Phil a contribué à faire d'Apple la société qu'elle est aujourd'hui et ses contributions sont vastes et profondes. Dans ce nouveau rôle, il continuera à fournir l'incroyable partenariat de pensée et les conseils qui ont défini ses décennies chez Apple. Les nombreuses années de leadership dans l'organisation du marketing produit le rendent parfaitement adapté à ce nouveau rôle et assureront une transition en douceur à un moment où l'équipe est engagée dans un travail aussi important et passionnant. Je suis ravi que toute l'équipe de direction bénéficie de sa collaboration, de ses idées et de son énergie.

Du côté de Phil Schiller on se dit honoré de devenir Apple Fellow, il déclare :

C'est un rêve devenu réalité pour moi de travailler chez Apple, sur tant de produits que j'aime, avec tous ces grands amis - Steve, Tim, et tant d'autres. J'ai commencé chez Apple à 27 ans. Cette année, j'ai eu 60 ans et il est temps que je fasse des changements dans ma vie. Je continuerai à travailler ici aussi longtemps qu'ils m'auront, je saigne six couleurs, mais je veux aussi, dans les années à venir, prendre du temps pour ma famille, mes amis et quelques projets personnels qui me tiennent à cœur.

Aux États-Unis, quand une entreprise vous attribue le statut "Fellow", cela signifie que vous recevez un titre honorifique et que vous représentez aux yeux de la direction une personne méritante.

Les salariés "Fellow" jouissent en général d'une large autonomie et d'importants moyens pour poursuivre leurs recherches.

Plusieurs entreprises américaines possèdent des "Fellow" dans leur équipe, c'est le cas d'IBM, Intel, Sun Microsystems, Microsoft ou encore Google. Au niveau d'une entreprise, c'est l'un des grades les plus élevés.



Source