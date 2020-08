Fire Emblem Heroes : des améliorations pour les tailles d'écran de l'iPhone X

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau à venir du côté de l'excellent jeu Fire Emblem Heroes (v4.7.0, 203 Mo, iOS 8.0) puisque Nintendo vient d'annoncer une future mise à jour.



Dans celle-ci, les développeurs se sont penchés aux problèmes liés aux écrans de grande taille, comme ceux présents à partir de l'iPhone X.

Fire Emblem Heroes va améliorer son affichage sur grands écrans

Au cours de ce week-end, les développeurs du jeu Fire Emblem Heroes ont organisé, comme bien souvent, une nouvelle émission sur la chaîne Youtube Feh.



Ils ont ainsi donné quelques détails sur l'avenir du jeu, notamment sur la prochaine mise à jour à venir : Fire Emblem Heroes bénéficiera enfin d'un meilleur support pour les écrans de téléphone plus grands.



Les espaces libres seront maintenant remplis d'informations pendant les batailles, on dit donc adieu aux barres colorées.



De plus, de nouvelles cartes d'arène seront également de la partie, ainsi qu'un nouveau thème d'événement saisonnier : les pirates.

