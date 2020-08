Microsoft dévoile comment les commandes tactiles fonctionneront sur xCloud

On le sait, Microsoft travaille actuellement sur son service de jeux en streaming : à la manière d'un Google avec Stadia, la firme américaine lancera bientôt publiquement xCloud.



Compatible avec les appareils iOS et Android, il est intéressant de savoir comment seront gérées les commandes tactiles avec les smartphones.



Et justement, le constructeur vient de publier une vidéo montrant comment fonctionnera le système, notamment via une démo de Gears 5 :

Comment les commandes tactiles fonctionneront sur xCloud ?

Suite à l'annonce du projet xCloud, Microsoft reste assez mystérieux et peu bavard concernant son outil de jeux dans le cloud... Actuellement, le service est en bêta fermée sur Android et sur iOS, et les retours des heureux élus sont très rares.



Dans une nouvelle vidéo de Microsoft Game Stack, l'équipe a montré comment les nouvelles commandes tactiles seront prises en compte, notamment grâce au jeu Gears 5.



Le plus dingue, c'est que le jeu prendra en charge les commandes de visée gyroscopique, ce qui n'est pas le cas avec une manette Xbox One.



Pour rappel, le service devrait se déployer le mois prochain pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Reste désormais à savoir si Apple valider la nouvelle application de Microsoft !



