Brawlhalla : le jeu d'Ubisoft est disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Quelques années en arrière, et plus particulièrement en 2017, les développeurs d'Ubisoft ont lancé un jeu de baston sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.



Portant le nom de Brawlhalla (v4.03.3, 595 Mo, iOS 11.0), ce dernier prend la forme d'un Super Smash Bros en ligne, en optant pour un modèle économique free-to-play.



Un beau petit succès pour le studio français qui, bonne nouvelle, a lancé aujourd'hui la version iOS et Android. La bande-annonce :

Brawlhalla est maintenant disponible sur iOS et Android

Brawlhalla est un jeu de combat cross-play gratuit qui rassemble plus de 40 millions de joueurs et peut accueillir jusqu’à 8 joueurs dans la même partie. Jouez juste pour le fun en Chacun pour soi, battez-vous en partie classée ou créez une Salle personnalisée avec vos amis.

Le petit plus, c'est qu'on a le droit au cross-play et donc la possibilité de franchir les frontières des PC et des consoles.



Ce portage a pu voir le jour grâce à Blue Mammoth Games, un studio partenaire qui sera en charge d'adapter les 47 légendes présentes dans le jeu, en embarquant les modes solo et coop.



Brawlhalla est donc gratuit, mais contient des achats intégrés, notamment un Battle Pass !

Télécharger le jeu gratuit Brawlhalla