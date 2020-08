Fortnite 13.40 : les voitures arrivent dans "Folle Virée" !

La nouvelle mise à jour vous offre donc la possibilité de prendre le volant dans Fortnite. Nommée "Folle virée", la nouvelle version intègre pour la première fois des voitures à conduire dans le titre de Epic Games . Les joueurs peuvent désormais se poser sur l'île, faire un tour pour s'échapper ou emmener leur équipe en balade avec quatre véhicules uniques : Islander Prevalent, Victor Motors Whiplash, OG Bear et Titano Mudflap. Découvrez la mise à jour Folle virée dans la bande-annonce ci-dessous :

Faites des vagues dans le Chapitre 2 - Saison 3 ! Alors que la tempête se venge, de nouvelles menaces vous attendent. Restez à flot, affrontez de nouveaux ennemis et relevez des défis inédits dans une île désormais inondée. Vous n'avez jamais essayé Fortnite ? Explorez l'île pour découvrir toutes les nouveautés. Jetez-vous à l'eau !

Comme prévu, grosse mise à jour pour Fortnite (v13.40, 300 Mo, iOS 13.2) sur iPhone, mais aussi sur les autres plateformes avec l'arrivée de la conduite. Après les bateaux, les joueurs vont vraiment pouvoir piloter avec l'arrivée des voitures. De quoi étendre le gameplay et les possibilités.

