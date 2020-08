Samsung Galaxy Tab S7 : un écran OLED de 120 Hz et de la 5G

Corentin Ruffin

Hier, Samsung a fait la présentation de plusieurs nouveaux produits dans le cadre de son évènement Unpacked 2020. Outre les Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, les Buds Live et le Galaxy Z Fold 2, la firme coréenne a dévoilé la nouvelle version de ses tablettes, la Tab S7.



Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle promet, puisque celle-ci embarque notamment un écran OLED de 120 Hz et est compatible avec la norme 5G.

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 est officielle

Les tablettes Android ont du mal a se faire de place sur le marché, faute notamment à l'iPad qui prend énormément de parts. Malgré tout, Samsung continue de tenter de prendre de l'importance via sa Galaxy Tab.



Pour sa nouvelle S7 et sa S7 Plus, le constructeur met la barre haute : avec son stylet S Pen inclus, un écran respectif de 11 pouces et 12,4 pouces, ces derniers veulent tenter d'attirer de nouveaux clients.



L'écran, d'ailleurs, affiche de belles caractéristiques : OLED pour la version Plus, LCD pour la version normale, les deux affichent 120 Hz pour des visuels fluides.



À l'intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, 6 ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage interne.



Les deux modèles seront disponibles en argent, noir ou bronze cet automne pour 649,99 $ et 849,99 $. Il sera possible d'opter pour des étuis à clavier en option (199,99 $ pour le S7, 229,99 $ pour le S7 Plus).



