Sauvez le chat dans PUSS! sur iOS et Android (sortie App Store)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

PUSS! débarque comme prévu sur iOS et Android, après une semaine de précommandes sur les stores mobiles. Le nouveau jeu de Teamcoil met en vedette un petit chat, mignon en apparence, mais plein de ressources et prêt à tout.



Voici une vidéo de présentation de PUSS :

PUSS! : un puzzle d'action déjanté sur mobiles

Dans ce jeu, tu incarnes un chat piégé dans un monde parallèle.

Trouve la sortie ou erre à tout jamais ici-bas.

Après un synopsis qui donne le ton, on se trouve à tâtonner et à bastonner dans PUSS!. Il s'agit d'un jeu de labyrinthe au look enfantin mais qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. A mi-chemin entre casse-têtes classiques et roguelike, PUSS! a rencontré un joli succès sur Steam depuis sa sortie en 2018 grâce à une douce violence et un univers déjanté à souhait.



Depuis ce matin, PUSSS se déchaine sur iPhone et Android avec une interface repensée pour la rendre agréable sur l'écran tactile et pour les petits écrans en général. Le titre est aussi complet que sur PC avec 150 niveaux jouables, ainsi que 95 avatars de joueurs à débloquer, des réalisations et des classements en ligne. Parfait d'autant que PUSS est une version premium vendue au prix de 3,49€.



A télécharger dès maintenant sur l'App Store ou le Play Store si vous êtes sur Android.

Caractéristiques de PUSS!

Des combats de boss qui décoiffent ! Du Bullet Hell en bonne et due forme !

Libère tes futurs compagnons pour qu'ils t'aident à affronter le Mal

Jette un coup d'œil au classement et compare tes résultats avec ceux des autres joueurs

Les niveaux sont bien plus ardus qu'à première vue.

Oh, et l'ordre dans lequel ils apparaissent est aléatoire !

Quelques skins pour ton félin



Télécharger le jeu PUSS!