Windows 10 : Microsoft intègre les applications Android

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Du nouveau du côté de chez Microsoft, et plus particulièrement au sein du système d'exploitation Windows 10 et de sa communication avec Android.



En effet, avec la dernière mise à jour disponible sur les téléphones, il est désormais possible d'exécuter des applications directement sur un ordinateur.

Windows 10 permet de lancer des applications Android

Depuis quelques heures, Microsoft permet aux utilisateurs de Windows 10 de lancer des applications Android sur un PC. Une prouesse rendue possible grâce à une récente mise à jour apportant une nouvelle fonctionnalité sur les téléphones utilisant le système d'exploitation de Google.



Grâce à cette dernière et à l'application Microsoft Your Phone, une liste d'applications Android est désormais disponible, permettant de refléter ces dernières grâce au téléphone.



Le gros plus, c'est que les applications compatibles auront le droit à une vraie prise en charge du système : il sera, par exemple, possible d'utiliser l'onglet Alt + ou encore d'épingler ces applications Android dans la barre des tâches.



Une grande partie de cette nouvelle expérience Your Phone est de pouvoir exécuter plusieurs applications Android côte à côte. Microsoft avertit tout de même que certains développeurs peuvent bloquer la possibilité de diffuser sur d'autres écrans.



Pour le moment, seuls les appareils Samsung sont compatibles, mais Microsoft ouvrira la fonctionnalité aux autres téléphones petit à petit.



