Donald Trump a signé le décret : Dans 45 jours, TikTok et WeChat seront interdits aux États-Unis

Il y a 1 heure

Julien Russo

Ce qui devait arriver, arriva. C'est désormais officiel, plusieurs applications chinoises comme TikTok ou encore WeChat seront strictement interdites d'utilisation aux États-Unis dès le 15 septembre. La seule solution c'est la reprise des activités par une entreprise américaine, chose qui est en cours du côté de TikTok.

Le décret est signé

On peut critiquer beaucoup de choses chez Donald Trump, mais ce qu'on ne peut pas critiquer c'est sa parole, quand le président des États-Unis s'engage à faire quelque chose, il le fait et va jusqu'au bout. Il y a quelques semaines, Donald Trump avait exprimé son inquiétude par rapport au succès de certaines applications chinoises aux États-Unis.

La principale concernée par cette déclaration est TikTok, une application de vidéo courte qui est en permanence à la première place des apps les plus téléchargées sur l'App Store et le Google Play.

Pour mettre fin à cette tendance "néfaste" de la croissance des applications chinoises, Donald Trump vient de signer deux décrets provoquant l'interdiction imminente de l'application TikTok et WeChat.

Pour que les décrets passent, le président a mentionné la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, ainsi que la loi sur les urgences nationales. Pour faire simple, Donald Trump a décrit dans les deux décrets que les applications TikTok et WeChat représentent une menace réelle pour la sécurité nationale des États-Unis.

Ces deux ordonnances prendront effet dans 45 jours. Ce qui laisse le temps aux entreprises mères de trouver une solution afin d'éviter l'interdiction.

Du côté du TikTok on a trouvé deux solutions pour continuer à faire vivre l'application aux États-Unis après le 15 septembre.

La solution prioritaire c'est le rachat de l'application par Microsoft. L'entreprise pourrait racheter les activités américaines, mais aussi canadiennes. Dans le reste du monde, ByteDance resterait le propriétaire de TikTok !

Des indiscrétions ont assuré il y a plus de 24 heures que pour réaliser cette transaction, Microsoft serait d'accord pour signer un gros chèque, on parle ici d'un rachat pouvant aller jusqu'à 30 milliards de dollars.

Si Microsoft est prêt à mettre autant, c'est parce que l'application est très tendance chez les jeunes, ne cesse de connaitre une croissance aux États-Unis et sera sans aucun doute très rentable sur le long terme.



L'autre solution pour TikTok si les pourparlers avec Microsoft échouent, c'est de transférer une partie de son équipe aux États-Unis. En effet, ByteDance serait prêt à créer un siège TikTok USA dans l'une des villes américaines. Tout ce qui concerne l'activité américaine de TikTok serait 100% géré depuis les États-Unis !

