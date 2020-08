Warhammer Quest: Silver Tower s'approche de l'App Store

Il y a 32 min (Màj il y a 31 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Doit-on encore présenter l'univers de Warhammer ? Célèbre jeu de figurines datant de 1987 et toujours aussi populaire du côté des amateurs de figurines à peindre et de jeux en découlant.



La création de Games Workshop rencontre un tel succès que de nombreux produits dérivés ont vu le jour, notamment au format digital.



Car oui, depuis plusieurs années, l'App Store et le Play Store hébergent des jeux mobiles tirés de la fiction science fantasy. Notamment un certain Warhammer Quest (v1.31, 903 Mo, iOS 8.0), qui permet de vivre une aventure, mélange entre jeu de rôle et de stratégie.

Warhammer Quest: Silver Tower pour septembre

En février dernier, le développeur Perchang a dévoilé travailler sur Warhammer Quest: Silver Tower, reprenant le concept d'exploration de donjons avec de la stratégie au tour par tour.



C'était déjà le cas pour Warhammer Quest, et ça avait bien marché, bien que désormais, le jeu prend de l'âge (il a été publié en 2013).



Aujourd'hui, le studio de développement dévoile la date de sortie du petit nouveau, et ça approche, puisqu'on parle d'un lancement dès le 3 septembre dans le monde entier sur iOS et Android.



La bande-annonce de Warhammer Quest: Silver Tower :

Télécharger Warhammer Quest à 3,49 €