Prepear : Apple attaque l’entreprise pour son logo « poire »

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Si l’app Prepear ne vous dit rien, elle est pourtant en passe de devenir célèbre. Non pas qu’il s’agisse d’un service exceptionnel (Prepear propose de gérer sa liste de course, ses plats et ses recettes), mais plutôt car elle se fait attaquer en justice par Apple. La raison ? Un logo en forme de poire trop ressemblant à la pomme de la firme qui valait 1900 milliards de dollars.



Prepear contre Apple : David contre Goliath

Apple mène parfois des combats incompréhensibles. Si les services de streaming de jeux l’ont actuellement mauvaise comme xCloud ou Facebook Gaming, c’est parce que la firme s’obstine à les bloquer sur App Store. Dans la nouvelle affaire, c’est encore plus absurde puisque pour protéger son logo, Apple attaque Prepear. Mais l’app en question est représentée par une poire, ce qui n’est évidemment pas une pomme. D’ailleurs les deux logos sont peu ressemblants.

L’application de liste de courses et de préparation de repas de Super Healthy Kids est donc plongée dans le noir. La société de Tim Cook s'oppose au dépôt de la marque Prepear, en demandant un changement de dessin du logo. Cela nous paraît invraisemblable et nous rappelle le cas d’Apfelroute, une piste cycle en Allemagne également prise pour cible l’an dernier.

Ainsi, Russell Manson de Prepear a lancé une pétition et un mot sur Instagram pour expliquer la situation. Pour lui, l’idée est de tenir tête au géant car :

Avant de nous attaquer, Apple s'est opposée à des dizaines de marques déposées par des PME avec des fruits dans leurs logos. Beaucoup de ces logos ont été changés ou abandonnés. Beaucoup de petites entreprises ne peuvent se permettre de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour combattre Apple.



Nous nous défendons contre Apple non seulement pour conserver notre logo, mais aussi pour envoyer le message aux grandes entreprises tech que l'intimidation des petites entreprises a des conséquences.

Prepear est une petite structure qui comptait cinq employés. Avec cette affaire, les frais de justice lui ont déjà coûté plusieurs milliers de dollars et la mise à pied d'un membre de l’équipe. Russell parle de cette histoire comme d’une expérience terrifiante.



L'entreprise explique avoir une « obligation morale » de tenir tête à Apple, et entend conserver son logo actuel.

La pétition a déjà recueilli 12 500 signatures et le prochain objectif est de 15 000. Si vous voulez les aider, signez la pétition et téléchargez l’app qui a été mise a jour il y a deux jours avec notamment l’ajout de « Se connecter avec Apple ». Pas rancunier...

Télécharger l'app gratuite Prepear