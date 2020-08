watchOS 7 : Disponibilité immédiate de la bêta publique

Julien Russo

Avec Apple les choses peuvent aller très vite, comme aussi très lentement ! Ça a été le cas avec la bêta publique de watchOS 7. Jusqu'ici réservée aux développeurs, elle est maintenant disponible pour l'ensemble des utilisateurs d'Apple Watch qui sont éligibles à l'installation de watchOS 7 sur leur montre connectée.

Profitez des nouveautés watchOS 7

Si vous êtes du genre impatient à vouloir tout avoir tout de suite, nous avons une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'au mois de septembre et vous pouvez dès maintenant profiter des nombreuses nouveautés de watchOS 7 sur votre Apple Watch.

Apple vient de mettre en ligne la bêta publique téléchargeable sur beta.apple.com !

C'est la première fois que l'entreprise propose une bêta publique pour l'Apple Watch. Si cela était fréquent pour l'iPhone ou encore l'iPad, la firme de Cupertino avait toujours fait le choix de réserver les bêta de sa montre connectée pour les développeurs.

Si vous possédez une Apple Watch Series 3, 4 ou 5, vous pouvez installer la mise à jour. Les nouveautés sont nombreuses. On retrouve des fonctionnalités comme la personnalisation plus poussée des cadrans, le suivi du sommeil, la détection automatique du lavage des mains (avec déclenchement d'un chronomètre pour respecter la durée conseillée), de nouveaux entrainements...

À noter qu'il est possible de rencontrer des crashs et des fonctionnalités qui ne réagissent pas forcément comme souhaité, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une bêta !

La version finale sera disponible en septembre.