Tesla veut se lancer dans le marché des smartwatchs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Jusqu'à maintenant, quand on parle de Tesla, on a tendance à penser aux voitures électriques aspirants à devenir totalement autonome dans un futur plus ou moins proche.



Seulement, il se pourrait que la firme d'Elon Musk fasse parler d'elle au sein d'un nouveau marché : celui de la smartwatch. Selon un nouveau rapport provenant de la FCC, la société serait actuellement en plein travail autour du développement d'une montre intelligente.

Et si Tesla venait concurrencer l'Apple Watch ?

Le constructeur automobile est connu pour ses avancées dans l'automobile électrique, mais également pour ses technologies qui inondent ses voitures, notamment autour de la conduite autonome.



Xplora Technologies, une société norvégienne de produits portables spécialisée dans les montres intelligentes pour enfants, vient de déposer une nouvelle demande à la FCC (Federal Communications Commission) dévoilant un projet commun avec Tesla.



Pourquoi un tel choix de la part d'Elon Musk ? Sur le papier, Xplora fait la demande d'utilisation de la connectivité pour leurs montres X5 Play / X5 Play eSIM permettant notamment de suivre les activités des enfants et de leur envoyer des messages.



Plusieurs hypothèses se dessinent alors : Tesla aurait fait l'acquisition de Xplora Technologies, d'où l'apparition du nom. La seconde serait le choix de Tesla que d'utiliser la plate-forme pour contrôler les véhicules à l'aide de montres intelligentes.



C'est cette option qui semble la plus plausible, la smartwatch se transformant ainsi en une seconde clé optionnelle...



Source