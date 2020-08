La Commission européenne se penche sur les cas de xCloud et Facebook Gaming

Ce n'était qu'une question de temps avant que deux nouveaux acteurs rejoignent le casting de la campagne d'enquête d'anti-concurrence menée par la Commission européenne.



La principale cible ? L'App Store d'Apple qui, suite à de nombreuses plaintes, semble profiter de ses propres règles pour exercer des abus.



Alors que de grands noms ont déjà été entendus dans le cadre de cette affaire, c'est désormais xCloud et Facebook Gaming qui vont avoir le droit à la parole.

Facebook Gaming et xCloud rejoignent l'enquête de la Commission européenne

Dans quelle situation s'est mise Apple... À force de créer et d'ajouter des règles à son App Store, la Pomme s'est attiré la foudre de nombreuses entreprises, mais a surtout le droit à une enquête provenant de la Commission européenne.



En particulier, ce sont les catégories des services de streaming de jeux vidéo qui tempêtent contre la Pomme, et deux nouveaux noms vont faire leur entrée dans l'enquête.



xCloud de Microsoft, qui vient de lancer une nouvelle phase de bêta aujourd'hui, ne peut pas voir le jour sur l'App Store. La cause ? Apple exige que les jeux du catalogue doivent être validés par eux-même... Chose compliquée quand il s'agit de jeux Xbox !



Facebook Gaming, lui, veut concurrencer Twitch dans le monde du streaming en ligne... Hélas, ces derniers ont également une boutique de mini-jeux jouables directement sur la plateforme.



Pas du goût d'Apple, qui a ordonné la suppression de cette partie de l'app, sous peine de se voir refuser l'accès...



