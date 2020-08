MediaPro : La chaine Téléfoot sera disponible à 14,90€/mois sur smartphone et tablette

Il y a 59 min

Julien Russo

1

Mediapro va devenir l'un des acteurs les plus importants sur le marché français de la diffusion sportive. Le groupe va prochainement lancer sa chaine Téléfoot qui diffusera une multitude de matchs de la Ligue 1, de la Ligue 2, mais aussi de la Champions League et de l'Europa League.

MediaPro va proposer un tarif plus accessible

De nombreuses personnes avaient crié au scandale lors de l'annonce tarifaire des offres de Mediapro. En effet, le groupe qui a acquis les droits des championnats français et européens avait fait le bad-buzz en annonçant une offre à partir de 25,90€/mois et 29,90€/mois en incluant l'accès à Netflix.

Si MediaPro n'a pas une bonne réputation auprès des amateurs de foot, un geste a été fait envers les passionnés au budget serré. En effet, il est proposé à partir du 17 août une offre à un prix plus accessible. Vous pourrez suivre (uniquement sur smartphone et tablette) la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT avec des rencontres chocs comme des rencontres OL-PSG ou le classique OM-PSG.

Précisons quand même que le transfert de flux via l'AirPlay ou le Google Cast sera bien évidemment désactivé, sinon c'est trop facile.

L'application iOS et Android sera disponible à partir du 17 août sur l'App Store et le Google Play. Vous pourrez vous abonner sur l'offre digitale ou sur les deux autres offres bien plus intéressantes.

L'offre standard de Mediapro vous coûtera 25,90€ (avec un engagement de 12 mois), vous trouverez les matchs de la Ligue 1, Ligue 2, mais aussi les rencontres européennes de la Ligue des Champions et de l'Europa League.

La différence avec l'offre à 14,90€ c'est que vous pourrez utiliser votre abonnement sur l'ensemble des appareils où l'application est disponible. Vous aurez également une qualité d'image 4K / HDR. Dans l'offre à 29,90€, vous aurez juste Netflix en plus.



Dans le cas où vous possédez déjà un abonnement à Netflix, vous pourrez lier votre compte à celui de Mediapro. Votre abonnement apparaitre alors pris en charge par "Mediapro Sport France", si vous souhaitez le forfait Premium, il vous faudra ajouter 4€ de plus que vous paierez directement auprès de Mediapro. Le fonctionnement est le même que quand vous liez votre abonnement Netflix à un FAI, c'est toujours le partenaire qui prend en charge la facturation.



La diffusion commencera le 17 août et la première grande affiche de Téléfoot aura lieu le 21 août 2020 avec la grande affiche Marseille - Saint-Étienne à 19h.

À noter que l'application Téléfoot sera disponible sur :

Smart TV (Android TV et Samsung, au cours du T3 2020, sous réserve de compatibilité)

PC/Mac

Smartphones iOS et Android

Appareils Android TV autorisés et Apple TV

Toutes les informations supplémentaires à propos de Téléfoot sont disponibles dans les FAQ sur le site de la chaine.

Télécharger l'app gratuite MEDIAPRO Access