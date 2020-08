La Surface Duo de Microsoft coûtera 1 399$ et arrivera le 10 septembre

On le savait depuis plusieurs mois, Microsoft travaillait en secret sur un projet d'appareil à double écran... Selon les rumeurs, il s'agirait du premier appareil de la firme qui tournerait sous Android. Comment ses informations ont-elles vu le jour ? Tout simplement grâce au blog de Microsoft, puisqu'un article a été publié (par erreur ?), dévoilant le prix de 1 399$ et la date de sortie du 10 septembre. À ce prix, vous aurez le droit à un appareil embarquant deux écrans de 5,6 pouces qui se combinent en un écran PixelSense Fusion de 8,1 pouces. Par contre, les bords nous font faire un bond dans le passé, vous ne trouvez pas ? Source

