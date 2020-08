Après Apple, c'est au tour de Google de supprimer Fortnite

Il y a 2 heures

Julien Russo

Décidément ce mouvement de contestation va coûter cher à Epic Games. Alors que l'éditeur du jeu Fortnite a pris la décision d'inclure un paiement direct permettant d'éviter la commission de 30% d'Apple et de Google, le célèbre jeu a été banni de l'App Store et maintenant du Google Play également !

Fortnite n'est plus disponible sur les stores officiels

L'affaire qui oppose Apple et Epic Games a tellement fait de bruit hier sur les réseaux sociaux que c'est remonté jusqu'au siège de Google à Mountain View. Apple a décidé hier de supprimer Fortnite de son App Store parce que Epic Games avait volontairement fait le choix d'enfreindre les règles en incluant un paiement direct dans son application.

Si beaucoup ont jugé cette décision stricte, chez Google on a trouvé que cette décision était la bonne et on a décidé de faire exactement la même chose !



Comme sur iOS, Google a estimé que le fait d'inclure un paiement direct et donc d'esquiver la commission de 30% était inacceptable et venait violer les règles du Google Play.

La firme de Mountain View a rappelé que ce n'était pas parce que Epic Games avait obtenu une certaine popularité avec son jeu Fortnite, que l'entreprise pouvait mettre en place ses propres conditions. Elle est tenue comme tous les autres de respecter les conditions générales qu'elle a acceptées sur le Google Play lors de la publication du jeu.

Bien que Fortnite demeure disponible sur Android, nous ne pouvons pas continuer à le proposer sur le Play Store en raison de son infraction aux règles. Cependant, nous accueillons l'opportunité de continuer nos discussions avec Epic pour retrouver Fortnite sur le Play Store.

Si du côté d'iOS, Epic Games est 100% perdant avec le retrait de l'application sur l'App Store, du côté d'Android c'est moins grave puisque Google autorise le sideloading. Il s'agit de la possibilité de télécharger et d'installer des applications depuis le navigateur web !

Le procédé est plus compliqué et moins avantageux qu'une publication de l'application sur le Google Play, mais c'est toujours faisable de télécharger l'application sur son smartphone ou sa tablette Android, il suffit juste de passer par le site officiel d'Epic Games.



Chez Apple, les utilisateurs n'ont pas d'autres choix que de passer par la boutique d'applications d'Apple s'ils souhaitent télécharger une application. C'est aussi à cause de cela que les principaux acteurs dans la lutte contre la commission de 30% crient à l'abus de position devant la justice.

Epic Games a annoncé cette nuit sa détermination à combattre Apple et Google en justice. Epic a déposé plainte contre les deux entreprises.





Télécharger le jeu gratuit Fortnite