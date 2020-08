T2 2020 : Les ventes de MacBook ont explosé

Julien Russo

La fermeture des Apple Store et des nombreuses boutiques des revendeurs ne semble pas avoir perturbé plus que cela les ventes de MacBook. D'après les derniers chiffres de Strategy Analytics, les ordinateurs portables d'Apple ont connu une forte progression pendant le deuxième trimestre de cette année.

Merci le télétravail

Apple est l'une des rares entreprises dans le monde à ne pas avoir été impacté par le Covid-19, en effet Apple a réussi à obtenir la totalité de ses indicateurs en vert dans ses derniers résultats trimestriels dévoilés fin juillet.

La firme de Cupertino a eu un sacré coup de pouce grâce au télétravail. Si l'iPad s'est très bien vendu à travers le monde, pour d'autres les besoins étaient plus du côté du MacBook et ses logiciels plus complets.

D'après le cabinet d'analyse Strategy Analytics, il y a eu au second trimestre 2020, une croissance de 21% pour les ventes de MacBook (tous modèles confondus). Si Apple est loin d'être premier, c'est quand même une belle performance comparée à l'année dernière !

Sur la première place du marché des ventes d'ordinateur dans le monde au T2 2020, on retrouve Lenovo qui a vendu 13,6 millions d'ordinateurs portables, HP avec 13,4 millions, Dell à 8,4 millions et Apple à 4,6 millions.

Avec des ordinateurs au tarif pourtant plus accessible que les MacBook, Acer n'arrive pas à faire mieux qu'Apple et se place à la dernière place avec 3,6 millions d'exemplaires vendus.

Au niveau de la part de marché, voici le classement complet :

Lenovo (25%) HP (24,8%) Dell (15,6%) Apple (8,5%) Acer (6,7%) Autres constructeurs (19,4%)

Rappelons quand même que cela n’est pas les chiffres officiels, mais des estimations venant d'un cabinet qui observe en permanence ce marché.