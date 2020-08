AirPower : Un nouveau brevet déposé par Apple montre que le projet avance bien

Le développement du AirPower aura été un chemin semé d'embûche qui aura même provoqué l'abandon du projet avant que celui-ci soit subitement repris ! Visiblement les dernières informations sont positives, s'il y a quelques mois nous avons eu plusieurs fuites à propos du travail autour du AirPower, récemment Apple a déposé un nouveau brevet qui apporte des détails supplémentaires.

Un brevet sur la gestion du niveau de batterie des appareils en chargement

Nous sommes le 17 août 2020 et le mot "AirPower" a été dévoilé pour la première fois lors de l'Apple Event de l'iPhone X en septembre 2017. Si les ingénieurs ont eu énormément du mal avec la gestion de la chaleur quand plusieurs appareils se rechargent, c'est désormais du passé.

Cependant, ce n'est pas pour autant que tout est terminé. En effet, des brevets continuent à être déposés dans le registre de l'USPTO. Le dernier en date concerne la gestion de l'affichage du niveau de batterie pour les appareils qui se rechargent sur l'AirPower.

Apple explique dans ce brevet que le périphérique avec l'écran le plus grand affichera le niveau de batterie de l'ensemble des produits qui rechargent sur l'AirPower.

On imagine tout de même que l'avancée de cette fonctionnalité doit être arrivée à terme, puisque le brevet a été déposé en octobre 2019 et validé le 11 août 2020.



Pour rappel, l'AirPower est le "tapis de recharge" d'Apple. Vous pourrez y poser un iPhone, une Apple Watch et une boite d'AirPods compatible en même temps.

D'après les récentes indiscrétions, il aurait une puissance de 30W qu'il s'occuperait de répartir parmi les appareils posés. L'AirPower serait alimenté par un port USB-C.