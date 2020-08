Facebook veut intégrer un concurrent de TikTok dans son application

Hier à 22:50

Julien Russo

TikTok est dans une mauvaise passe en ce moment, si l'application rencontre un énorme succès à travers le monde, elle est menacée d'interdiction aux États-Unis l'un des pays qui rapporte le plus financièrement à ByteDance. Les concurrents comme Instagram se réjouissent de cette situation, puisque si l'application venait à être interdite, ils récupéreraient toute l'audience. D'ailleurs un petit nouveau veut se lancer sur le marché des vidéos courtes pour obtenir lui aussi sa part de gâteau.

Les vidéos courtes bientôt chez Facebook

On ne peut pas le nier, même si on déteste l'application TikTok, le géant chinois a lancé une nouvelle tendance chez les jeunes. La consommation de vidéos courtes sur fond musical explose dans tous les pays du monde !

Cependant, TikTok reste handicapé par son origine, en effet l'application est chinoise et vient d'un pays qui est réputé pour l'espionnage, ce qui donne des frissons à Donald Trump.



La concurrence s'installe progressivement et profite de la situation, nous l'avons vu récemment avec Instagram qui a lancé les "Reels" dans la section "Découverte" de son application et nous devrions bientôt le voir avec Facebook qui devrait lancer ses vidéos courtes.

Intégrer une telle fonctionnalité dans le réseau social pourrait très vite monter puisque Facebook est le réseau social qui possède le plus d'utilisateurs dans le monde depuis plusieurs années, ça se compte en milliards !

D'après Matt Navara un ancien responsable des réseaux sociaux chez The Next Web, une catégorie "Vidéos courtes" sur l'écran d'accueil de l'application Facebook pourrait bientôt apparaitre...

INTERESTING!

Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app



This appears to be in addition to Instagram Reels



h/t @roneetm pic.twitter.com/0XHiSowCwW — Matt Navarra (@MattNavarra) August 13, 2020

Le principe serait exactement le même que sur TikTok ou les Reels d'Instagram. Facebook intègrerait un algorithme qui connaitrait par coeur vos goûts et vous proposerait les contenus que vous allez aimer. La navigation sera identique, swipper vers le haut pour passer à la vidéo suivante et un double appuie pour dire que vous aimez ce que vous regardez.

Le développement des vidéos courtes serait actuellement finalisé en interne chez Facebook, on attend peut-être la fin de l'affaire qui oppose TikTok et la Maison-Blanche, il faut dire qu'un lancement de la nouvelle fonctionnalité le jour de l'interdiction de TikTok serait la meilleure occasion pour faire connaitre son nouveau service de vidéos courtes.

Si TikTok venait à se faire interdire aux États-Unis, les Américains auront de sérieuses alternatives pour se divertir !



