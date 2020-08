Google Stadia pourrait accueillir GTA 5 (et des infos sur GTA 6)

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Malgré son timide démarrage, le service de jeux vidéo à la demande de Google commence à attirer de plus en plus d'utilisateurs, mais aussi de grosses sociétés éditrices de jeux. La dernière en date à conclure prochainement un partenariat avec Google, serait... Rockstar pour y proposer son incontournable GTA V.

L'accord tant attendu

L'information nous vient du site Rockstar Mag, celui-ci affirme que Google Stadia pourrait prochainement proposer à ses abonnés l'accès au titre GTA V. Rappelons que ce ne serait pas la première collaboration entre la firme de Mountain View et le géant du jeu vidéo Rockstar, les deux entreprises ont déjà effectué un partenariat visant à proposer Red Dead Redemption 2 depuis novembre 2019.

Dans cette version Stadia, GTA V pourrait également embarquer toutes les dernières nouveautés sorties ces derniers mois avec les mises à jour régulières.

Pour ce qui est de GTA V Online, le mode multijoueur sera bien évidemment disponible, c'est l'un des modes de jeux les plus sollicités par les joueurs du jeu de Rockstar.

Déjà des informations sur GTA VI

Cela fait déjà plusieurs années qu'on attend impatiemment la sixième édition de GTA. Les dernières rumeurs indiquent que le futur titre de Rockstar devrait sortir entre Noël 2021 et le printemps 2022, le jeu serait actuellement toujours au stade de développement. Il va falloir être patient !

À noter également que selon le vidéaste Foxy Games UK, GTA VI devrait être une exclusivité temporaire pour les joueurs PlayStation puisqu'il sera disponible après pour les joueurs PC et Xbox. Cela ferait suite à un accord inédit entre Sony et Rockstar, 750 millions de dollars auraient été mis sur la table pour faire en sorte que les joueurs Xbox n'aient pas accès à GTA VI le jour de son lancement et les mois qui suivront.

Selon nos informations, en plus des versions #PS5 et #XboxSeriesX, Rockstar serait en train de préparer une version #Stadia de #GTAV #GTA5 dont l’annonce et la sortie seraient prévues pour les prochaines semaines/mois (avant ou en même temps que sur PS5/XSX). Le contenu 👇🏻 pic.twitter.com/FGZNUfi0wV — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) August 15, 2020

Télécharger le jeu gratuit Google Stadia