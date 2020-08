Tesla Full Self-Driving : un "bond en avant" annoncé par Elon Musk

Jusqu'où iront Elon Musk et les ingénieurs de Tesla dans le développement des voitures électriques autonomes ? Dans l'idée, le génie qui a fondé l'entreprise souhaite donner vie à des véhicules qui réussiront, dans un futur proche, à emmener les passagers d'un point A à un point B sans aucune intervention.



L'objectif, à terme, n'est autre que de proposer des taxis sans chauffeurs, fonctionnant uniquement avec l'outil de conduite autonome.



Et c'est justement de cette fonctionnalité du nom de Tesla Full Self-Driving dont on va parler aujourd'hui : selon Elon Musk, un véritable "bond en avant" va avoir lieu avec une nouvelle réécriture, dans « 6 à 10 semaines ».

Réécriture du Tesla Full Self-Driving à venir

Selon Elon Musk, Tesla est en train de subir « une réécriture fondamentale importante du pilotage automatique de Tesla ». Un véritable bond en avant selon lui, avec correction de plusieurs problèmes :

L’amélioration de la FSD sera un bond en avant, car il s’agit d’une réécriture architecturale fondamentale, et non d’un ajustement progressif. Je conduis personnellement la construction alpha de pointe dans ma voiture. Presque à zéro intervention entre la maison et le travail. Diffusion publique limitée dans 6 à 10 semaines.

L'année dernière, Musk a annoncé le projet de Tesla de déployer 1 million de véhicules «Robotaxi» pour un réseau de covoiturage autonome d'ici la fin de 2020.



