Epic Games s'arme de soutiens pour sa bataille face à Apple

Suite aux différents chapitres de l'histoire, Epic Games poursuit désormais Apple en justice pour son monopole avec l'App Store. Selon nos confrères de The Information, la société de jeux tente de faire équipe avec d'autres sociétés contre les politiques d'Apple et de sa boutique. Le studio aurait, en effet, contacté d'autres entreprises technologiques en froid avec les règles de la Pomme, dont l'immanquable Spotify. Sans réellement affirmer qu'il y avait une coalition avec Epic, un porte-parole du service de streaming a affirmé que la société les soutenait dans leur bataille contre les «pratiques déloyales d'Apple». Un dirigeant d'un studio de jeux vidéo, en désaccord avec les pratiques de la Pomme, affirme avoir été approché par Epic Games dans le cadre d'un groupe de "révolte". Seulement, ce dernier a préféré décliner pour ne pas faire face aux lois antitrust. Source

Ces derniers jours, le studio Epic Games a lancé un véritable bras de fer face à Apple en réussissant à inclure son propre système de paiement au sein de Fortnite, malgré le monopole de l'App Store. Une initiative qui n'a pas plu du tout à la Pomme, qui a tout simplement supprimé l'application du magasin, et chercherait désormais à bannir le compte développeur du studio. Dans ce face-à-face public, il semblerait qu'Epic Games cherche à se faire des soutiens de poids pour mettre Apple sous pression...

