iOS 13.6.1 : Une perte d'autonomie d'environ 30 minutes

Il y a 35 min

Julien Russo

Faut-il télécharger la mise à jour iOS 13.6.1 sur votre iPhone ? On va vous dire oui pour tout ce qui est correction de faille de sécurité, mais on a envie de vous dire non pour ce qui est de l'autonomie ! La chaine YouTube iAppleBytes a effectué plusieurs expérimentations sur des iPhone avec cette nouvelle mise à jour. La conclusion est flagrante, la nouvelle mise à jour d'iOS génère une baisse d'autonomie !

30 minutes d'autonomie de moins

C'est un coup dur pour les utilisateurs qui apportent une importance toute particulière à l'autonomie de leur iPhone.

D'après iAppleBytes, un iPhone 11 avec iOS 13.6.1 fonctionnerait en continu pendant 6h12. Avec le même iPhone et la même capacité de la batterie, l'iPhone 11 arrive à un fonctionnement total de 5h42 de minutes sous iOS 13.6.

Une baisse de 30 minutes qui impactera forcément votre utilisation en fin de journée. Bien sûr, pour ceux qui ont une batterie externe ça a peu d'importance, mais globalement ça reste un point faible, surtout que la batterie de l'iPhone n'a jamais été réputée pour être un atout.

Le YouTuber a également testé avec un iPhone SE 2020, un iPhone 8, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 6S et iPhone SE de première génération. Il a rencontré de petites baisses similaires sur tous les autres smartphones.

iAppleBytes précise qu'avant le test, les appareils étaient réglés sur une luminosité d'affichage de 25%, que la luminosité automatique avait été désactivée et que l'ensemble des iPhone utilisaient les mêmes réglages.

La vidéo a été tournée 4 jours après la disponibilité d'iOS 13.6.1.