Oceanhorn 2 élu meilleur jeu sur petit écran de l'année

Il y a 1 heure

Alban Martin

L'un des meilleurs jeux d'Apple Arcade apparu avec le lancement du service en septembre 2019, vient d'être sacré meilleur jeu sur petit écran.



Alors que Oceanhorn 2 va bientôt arriver sur Nintendo Switch, le studio finlandais Cornfox & Bros est une nouvelle fois récompensé aux Finnish Game Awards.



Regardez la vidéo trailer pour la Switch :

Oceanhorn 2 : une version Switch en approche

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm a été développé par une équipe de dix personnes talentueuse appelée Cornfox & Bros. Il s'agit d'une petite entreprise indépendante basée à Helsinki, en Finlande. La Finlande elle-même est un pays nordique avec environ 6 millions de personnes habitant une zone verte luxuriante d'environ 338 000 kilomètres carrés.



Malgré sa rareté, la Finlande est en tête de nombreux classements mondiaux, le plus notoire étant «le pays le plus heureux du monde». Bien que ce record puisse sembler un peu ridicule pour les Finlandais aussi, une chose est sûre : la Finlande est un berceau de l'innovation technologique, une Silicon Valley dans le nord et les jeux vidéo jouent un grand rôle dans tout cela.



Il était donc logique pour les confrères de Rovio, Supercell, Frogmind et autre Rival Games de participer aux Finnish Game Awards, un rendez-vous annuel important.



Hier soir, lors de la dernière itération des Finnish Game Awards, la première à avoir eu lieu en ligne en raison de la distanciation sociale, Oceanhorn 2 a remporté le prix du jeu sur petit écran de l'année, un prix extrêmement prestigieux.

Bien que nous sachions qu'Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est également magnifique sur grand écran, cela nous rend extrêmement heureux d'obtenir cette reconnaissance dans un endroit célèbre pour son excellence et son innovation dans le jeu mobile.

On rappellera que ce jeu d’aventure aura nécessité de longues années de développement pour proposer un jeu plus vaste, tout en 3D, et plus mature.



Si vous hésitez encore à partir à l'aventure sur iPhone, iPad, Apple TV ou Mac vous pouvez relire notre test du jeu !

Télécharger le jeu Oceanhorn 2