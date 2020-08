Apple a racheté la startup Camerai

Julien Russo

Chez Apple la discrétion est de rigueur, à tel point qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que la firme de Cupertino a fait une importante acquisition en 2018 ou 2019 ! En effet, il s'agit de Camerai qui est une start-up israélienne connue auparavant sous le nom de "Tipit". L'activité de la start-up se concentre principalement dans les photographies et ce qu'elle a apporté à Apple est énorme !

Une belle acquisition

Apple rachète souvent des entreprises prometteuses, la firme de Cupertino analyse à chaque fois ce qu'elle pourrait apporter à ses futurs produits et si cela est intéressant, Apple sort le chéquier. L'une des forces de l'iPhone est la photographie (on ne compte même plus le nombre de campagnes publicitaires #ShotOniPhone), il était donc évident d'investir dans Camerai.

Cette start-up israélienne a travaillé pendant de longues années pour construire un SDK et de nombreux outils de réalité augmentée. On retrouve par exemple la détection d'objets dans une photographie, la mise en place de filtres dans une vidéo, mais son plus gros atout c'est d'avoir développé un moteur neuronal qui est capable de détecter les mouvements du corps humain et de le reproduire en dessin en temps réel !

Dès que le média israélien Calcalist a relayé l'information tôt ce matin, plusieurs journalistes ont pris contact avec Camerai pour vérifier l'authenticité de l'information. Immédiatement Jonathan Rimon qui était le PDG de la start-up a déclaré qu'il refusait catégoriquement de s'expliquer sur ce rapport. Bien évidemment, on imagine que Apple a mis un bon coup de pression pour que la discrétion soit respectée des deux côtés.



Camerait était une start-up créée en 2015 et qui avait réussi à lever 5 millions de dollars, puis 2,5 millions en 2017. Très vite, Camerai a attiré l'attention des géants dont Apple qui se sont intéressé à ses avancées technologiques.

Le prix exact qu'a mis Apple dans l'acquisition reste confidentiel, mais il serait évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars.