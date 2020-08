Company of Heroes : sortie prévue le 10 septembre sur iPhone

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

C'était annoncé depuis le mois d'avril, sans réellement connaître la date officielle de sortie, mais c'est maintenant chose faite : le jeu Company of Heroes (v1.0.3, 3,7 Go, iOS 13.1) va avoir le droit très prochainement à sa version iPhone.



Actuellement disponible uniquement sur iPad, les développeurs de Feral Interactive ont travaillé durant des mois pour rendre l'expérience possible sur de plus petits écrans.



Et c'est donc la date du 10 septembre qui a été choisie pour le lancement ! La nouvelle bande-annonce :

Télécharger Company of Heroes à 14,99 €