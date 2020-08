Samsung : bientôt un smartphone pliable à "bas prix" ?

Il y a 58 min (Màj il y a 55 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ils sont les pionniers sur le marché du smartphone pliable, et le prouvent encore un peu plus : après avoir commercialisé le Galaxy Fold, le Z Flip et annoncé le Z Fold 2, Samsung travaillerait déjà sur un nouvel appareil.



Seulement, exit les prix exorbitants compris entre 2 000 et 2 200 euros : le coréen souhaiterait proposer un téléphone bien plus abordable.



Une bien belle occasion de devancer un peu plus ses concurrents et d'attirer de nouveaux clients.

Samsung travaillerait sur un smartphone pliable abordable

Bien que les débuts des smartphones pliables ont été délicats, avec notamment des problèmes d'écrans, il semblerait que Samsung soit déjà plus serein sur les produits qu'ils proposent.



Il faut dire que le peu qu'on a pu voir du Z Fold 2 donne clairement envie d'être l'heureux acquéreur d'un téléphone pliable... Malheureusement, le prix élevé en effraie plus d'un, et le coréen semble l'avoir compris.



Selon les informations du site SamMobile, le constructeur travaillerait actuellement sur un téléphone à écran pliable commercialisé à un prix qui passerait sous la barre des 1 000 dollars...

Nous avons appris que Samsung a un nouvel appareil dans les tuyaux et qu’il s’agirait d’un smartphone pliable. Il porterait le numéro de modèle SM-F415.

Toujours selon cette source, le téléphone serait proposé avec 64 ou 128 Go et des performances moins impressionnantes pour se placer en "milieu de gamme".



Source