iTunes Store : Le film "Mulan" de Disney sera disponible le 4 septembre

Le film de Disney "Mulan" est ce qu'on pourrait appeler l'une des victimes de la pandémie Covid-19. Alors que les cinémas espéraient sa sortie en salle pour relancer leur chiffre d'affaires après un long confinement, finalement Disney a préféré le proposer sur Disney+, mais aussi chez des plateformes tierces comme iTunes, Google Play Films...

L'iTunes Store va accueillir Mulan le 4 septembre

Disney a fait le choix de ne pas sortir Mulan au cinéma craignant une fréquentation trop faible dû à la poursuite de la propagation du Covid-19. Du coup, vous retrouverez la dernière grosse production du groupe sur votre télé, dans votre salon !

Mulan c'est le nouveau film dramatique de Disney qui raconte l'histoire de Hua Mulan une fille ainée d'un vénérable guerrier qui prend place au combat pour anéantir les envahisseurs venus du nord. Elle ne le sait pas encore, mais au fil de son apprentissage, elle va découvrir un incroyable pouvoir en elle, celui d'une force qui va l'emmener très loin dans le combat. Mulan sera honorée par son peuple, mais fera aussi la fierté de son père.

Dès le 4 septembre 2020, Mulan sera disponible sur Disney+, mais à l'achat ! En effet, Disney a décidé de ne pas proposer le film en production originale, puisque celui-ci a engendré des coûts phénoménaux qui ne pourront être rentabilisés si Disney donne l'accès gratuit aux abonnés Disney+.

Vous retrouverez au sein de l'application une proposition d'achat via le moyen de paiement officiel de l'App Store et du Google Play. Disney ne veut visiblement pas entrer dans le conflit actuel qui oppose Epic Games et Apple/Google.



Si vous n'êtes pas abonné Disney+ et donc que vous n'avez pas accès au catalogue via l'application, vous retrouverez également Mulan sur les plateformes tierces comme iTunes, Canal VOD, Google Play Films... Le prix sera identique à si vous étiez abonné Disney+.

À noter que d'après Variety, Disney cherche à atteindre 375 millions de dollars de bénéfices en proposant Mulan à l'achat/location. Si le groupe sait que le film n'atteindra probablement pas les revenus qu'il aurait générés dans une situation sanitaire normale au cinéma, Disney veut surtout éviter les pertes et par la même occasion récupérer le maximum de bénéfices.

Pour remplir l'objectif des 375 millions, il faudra que Mulan soit loué 12,5 millions de fois. Globalement, cela n'est pas impossible puisque la visibilité sera très importante avec les services tiers, mais aussi Disney peut compter maintenant sur ses dizaines de millions d'abonnés sur sa plateforme de streaming Disney+.



