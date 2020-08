Revolt - Dystopian Roguelike : jeu de cartes au tour par tour

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir

Revolt - Dystopian Roguelike est un nouveau jeu mobile édité par Ciro Manna de chez BadBones Production. Il s'agit d'un jeu de carte basé sur la stratégie. Réussir à sortir de prison grâce a votre stratégie et vos cartes qui vous serviront d'attaque, est le but principal du jeu.

Quand l'histoire devient fictive à travers un jeu

Histoire

L'histoire raconte une époque imaginaire où le monde est gouverné par une dictature totalitaire, à laquelle il est impossible de s'échapper. Tous les humains vivent dans un état d'inconscience totale et sont mentalement commandés par le gouvernement. M. Smith (joueur principal) est le seul sur qui les thérapies gouvernementales ne font aucun effet. À travers ce jeu de cartes, le but est de Ie libérer de prison. Il se bat pour la liberté !



Principales caractéristiques

Histoire inspirée de l'année 1984 et la vision de George Orwell

Jeux de cartes pour gérer les compétences/attaques du joueur

Musiques en adéquation avec le thème du jeu

Plusieurs niveaux disponibles

Classements mondiaux pour les utilisateurs de Game Center

Conclusion

Revolt - Dystopian Roguelike est un jeu assez facile à prendre en main dans lequel vous êtes sur une sorte d'échiquier (voir photo ci-dessous), et vous tentez de sortir de la prison. Bien évidemment, cela n'est pas aussi simple que ça, des gardes et autres obstacles en tous genres seront là pour vous en empêcher. À vous justement, à l'aide de vos cartes et de votre stratégie, de les esquiver.



Petit détail et pas des moindres à connaître quand même, le jeu est seulement disponible en anglais.

Télécharger le jeu gratuit Revolt - Dystopian Roguelike