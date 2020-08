Apple rachète la startup Spaces spécialisée en VR

Apple vient d'acquérir une nouvelle startup appelée Spaces, quelques jours après Camerai.



Spaces dispose d'une équipe spécialisée dans les technologies de réalité virtuelle (VR). L'acquisition a été annoncée aujourd'hui par le site Protocole citant ses propres sources.



Mise à jour de 8h30 : Apple a confirmé l’information !

Un pas de plus vers la réalité virtuelle pour Apple

Spaces a été créé en 2016 par des vétérans de DreamWorks Animation, et la start-up développe depuis des produits de réalité virtuelle, y compris un module complémentaire pour Zoom qui permet aux utilisateurs d'organiser des visioconférences en réalité virtuelle à l'aide d'avatars animés.



La société a interrompu tous ses services la semaine dernière sans plus de détails. Le site Web officiel de Spaces mentionne simplement que la startup «se dirige maintenant vers une nouvelle direction».

Merci à nos utilisateurs et partenaires qui ont participé à notre formidable produit de visioconférence en réalité virtuelle et aux nombreuses personnes qui ont apprécié nos attractions de divertissement basées sur la localisation en VR dans les parcs à thème, les théâtres et plus encore.

Comme souvent, Apple et Spaces n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rachat. Le prix de l’acquisition par Apple de Spaces est également inconnu pour le moment mais doit se situer à plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars.

Bien qu'il ne soit pas certain que l'équipe derrière Spaces rejoindra un projet lié à la réalité virtuelle chez Apple, des rumeurs suggèrent que la firme travaille sur des casques AR et VR pour 2021 et 2022. Bloomberg a récemment confirmé que le casque comportera des écrans haute résolution et un «haut-parleur cinématique », ce qui devrait plonger l'utilisateur dans un univers immersif qui réduira considérablement les différences entre la vie réelle et les expériences de réalité virtuelle.



Alors qu'Apple continue d'investir dans son ARKit et de nouvelles fonctionnalités telles que le scanner LiDAR du nouvel iPad Pro 2020, il est plausible de s'attendre à ce que toutes ces technologies soient fusionnées dans un nouveau produit pour offrir des capacités avancées de réalité augmentée et virtuelle. Sans oublier les lunettes AR Apple Glass. Mais avant cela, nous aurons droit au Lidar sur iPhone 12 Pro dans quelques semaines.



