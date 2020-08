Netflix : Le premier mois gratuit, devient un mois à prix cassé

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1

Pour la première fois de son histoire, Netflix a fait le choix en février de supprimer le premier mois offert pour les nouveaux abonnés. En effet, le service de streaming en avait conclu que maintenant beaucoup connaissent Netflix et que la découverte n'est plus vraiment là. Cependant, le service de streaming n'a pas encore dit son dernier mot et compte bien proposer un "avantage financier" pour les nouveaux abonnés.

Un premier mois à seulement 0,99€

Netflix est en train d'expérimenter en ce moment un premier mois à un prix avantageux. Un prix qui donne envie à un nouvel abonné de tester le service et de poursuivre son abonnement au tarif plein les mois qui suivront.

Pour cette phase de test, Netflix propose plusieurs tarifs qui ont été remarqués, le plus courant ce sont les 30 premiers jours à 0,99€, mais d'autres personnes ont aussi remarqué les 30 premiers jours à seulement 0,05€ ! Le premier mois à 3,99€ a aussi été aperçu.

Comment Netflix définit le prix ? Difficile à dire pour l'instant...

Pour le service de streaming, il était urgent de proposer de revenir à un avantage pour les nouveaux arrivants. Avec le confinement, beaucoup de personnes ont profité du compte d'un tiers et veulent maintenant posséder leur propre compte. L'objectif de Netflix étant bien sûr qu'ils n'exploitent pas le partage de compte, mais qu'ils procèdent à la souscription de leur propre abonnement !

Si le premier mois change, les tarifs eux restent les mêmes, nous sommes toujours sur des abonnements identiques : Netflix Essentiel à 7,99€/mois, Netflix Standard à 11,99€/mois et Netflix Premium à 14,99€/mois.