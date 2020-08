Facebook affirme qu'iOS 14 réduira de 50% les revenus publicitaires

Hier à 22:57 (Màj hier à 23:33)

Corentin Ruffin

2

La nouvelle version du système d'exploitation d'Apple, iOS 14, ne fait pas que des impatients, et c'est compréhensible... Apple, au travers de cette grosse mise à jour, va permettre aux utilisateurs de mieux contrôler la publicité et le tracking mis en place par les applications (nous expliquions comment empêcher les apps de vous traquer).



Parmi les premiers à râler de cette nouvelle mise en place, un certain Facebook qui affirmait fin juillet que la nouvelle version réduirait les revenus publicitaires.



Ces derniers vont plus loin aujourd'hui, déclarant une chute à hauteur de 50% des gains de ses éditeurs.

Facebook met en garde les éditeurs contre iOS 14

Facebook a averti aujourd'hui les annonceurs que les prochains outils anti-tracking d'Apple pourraient entraîner une baisse de plus de 50% des revenus. La cause ? La suppression de la personnalisation des publicités dans les applications.



Le réseau social indique que sa régie publicitaire, Audience Network, est inefficace dans ‌iOS 14‌, et qu'il pourrait donc ne pas être proposé sur la plate-forme à l'avenir.

Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact sur les éditeurs et les développeurs à ce stade avec autant d'inconnues, lors des tests, nous avons constaté une baisse de plus de 50% des revenus des éditeurs Audience Network lorsque la personnalisation a été supprimée des campagnes d'installation d'annonces pour mobile.

Il se pourrait donc que l'impact soit encore plus profond que 50% lorsque la mise à jour sera proposée officiellement... Vous la sentez, la nouvelle affaire autour d'Apple ?

Télécharger l'app gratuite Facebook