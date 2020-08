iOS 14 : un Raccourci pour changer de compte sur Apple TV

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple avait annoncé de nouvelles fonctionnalités sympathiques pour l'application Shortcuts avec iOS 14, notamment de nouveaux types de déclencheurs, une application Apple Watch et une interface repensée pour l'iPad.



Aujourd'hui, avec la bêta 6 d'iOS 14, Apple a ajouté une nouvelle option dans l'application Raccourcis qui permet aux utilisateurs d'Apple TV de changer facilement de compte sur tvOS 14.

Apple TV : un nouveau raccourci intéressant

Pour utiliser la nouvelle option de Raccourcis, les utilisateurs doivent bien évidemment posséder un iPhone ou un iPad exécutant la dernière version bêta d'iOS 14 ainsi qu'une Apple TV avec la dernière version bêta de tvOS 14.



L'option "Switch user account" ("Changer de compte utilisateur") peut même être utilisée dans le cadre d'un raccourci d'automatisation, vous pouvez donc configurer votre Apple TV pour changer de compte à une certaine heure de la journée ou même associer votre compte à une commande pour ouvrir une application.

La prise en charge du multi-utilisateurs a été ajoutée l'année dernière avec tvOS 13 et permet à chaque utilisateur d'avoir son propre profil sur la même Apple TV. Chaque profil peut être configuré avec un identifiant Apple différent pour fournir des suggestions personnelles de films et de chansons.



Avec tvOS 14, Apple introduit également une prise en charge multi-utilisateurs améliorée pour les abonnés Apple Arcade. Cela signifie que chaque compte aura accès à sa propre progression du jeu et à ses réalisations, qui seront synchronisées avec d'autres appareils enregistrés avec le même identifiant Apple.



Une nouveauté pratique donc, mais qui reste certainement marginale à l’utilisation. Qui attendait cette option parmi vous ?