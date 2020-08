Les montres Fitbit seraient capables de détecter le Covid-19

Un bracelet sportif peut-il détecter le Covid-19 ? La réponse est oui d'après une étude menée par Fitbit. La marque a fait appel à 100 000 volontaires qui sont propriétaires de l'un de ses modèles, environ 1000 ont été infectés par le Covid-19. La montre a détecté le virus à travers plusieurs fonctionnalités qui servent à la base pour le suivi sportif.

Fitbit nous impressionne

Le Covid-19 continue à infecter de nombreuses personnes à travers le monde. Le problème de ce virus c'est que la majorité des personnes n'ont aucun symptôme pendant plusieurs jours. La seule solution pour savoir si on a le Covid-19 c'est d'aller se tester, mais rares sont les personnes à le faire si elles se sentent en pleine forme ! C'est à ce moment précis que les bracelets sportifs de Fitbit entrent en jeu.

À travers plusieurs capteurs qui suivent le rythme cardiaque, la respiration et la variabilité des battements du coeur, il serait possible d'après Fitbit de détecter quelqu'un qui a le Covid-19 avant même que les symptômes apparaissent !

Pour donner un aperçu simple et rapide, il a été mis en ligne un graphique avec la combinaison des informations recueillies par les trois capteurs. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le jour 0 est le jour de l'infection, dès le lendemain les données deviennent progressivement inhabituelles. Il y a des hausses, et des variations qui exposent un possible problème !

Pour tous les candidats volontaires qui ont été infectés par le Covid-19 on retrouve les mêmes graphiques avec les mêmes évolutions.



À partir de ces changements soudains, il deviendrait possible pour Fitbit de créer un programme qui s'intègrerait dans le logiciel du bracelet sportif pour envoyer une notification qui inviterait une personne à passer un test afin de vérifier si elle a le Covid-19.

Techniquement, il n'est pas impossible que l'Apple Watch propose également ce type de fonctionnalité, puisque Apple propose déjà un capteur qui permet de suivre les battements irréguliers du coeur. Mais chez Apple, c'est essentiellement pour détecter les fibrillations auriculaires.

Fitbit peut être satisfait de ces résultats puisque l'entreprise a réussi à montrer qu'une personne infectée au Covid-19 est facilement détectable avant même que les symptômes apparaissent. Bien évidemment, si Fitbit propose cette fonctionnalité dans une prochaine mise à jour, il ne faudra pas s'attendre à ce que cela remplace un vrai test, mais ce sera très utile pour prévenir quelqu'un qu'il est urgent d'aller se faire tester.



Pour rappel, Fitbit a présenté sa nouvelle montre "Sense", celle-ci propose un ECG, un suivi de santé et Google Assistant.

Au niveau des différents capteurs, on retrouve un capteur de température cutanée, mais également plusieurs capteurs pour suivre votre stress.

La montre sera disponible fin septembre aux États-Unis au prix de 329$.

