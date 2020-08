Tom Clancy's Elite Squad est de sortie sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Tom Clancy's Elite Squad avait été annoncé mi-juillet par Ubisoft, voilà que le jeu d’action 5 contre 5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Android.



Inspiré de toutes les licences Tom Clancy, il s’agit d’un titre très attendu et qui devrait plaire aux amateurs de RPG modernes puisqu’il s’agit de diriger une escouade de 5 héros et d’anéantir l’équipe adversaire à coup de déplacements et d’attaques stratégiques. Il ne s’agit pas d’un TPS ou d’un FPS comme a pu connaître la saga.



Regarder le trailer :

Tom Clancy's Elite Squad joue sa carte stratégique sur mobiles

Si le but premier est de constituer une équipe composée de héros et de criminels, les fans retrouvent surtout des têtes connues issues des

licences comme Rainbow Six®, Ghost Recon®, The Division®, Splinter Cell®, H.A.W.X® et EndWar®.



Ensuite, c’est déjà le moment des combats d'arène en PvP. Elite Squad propose des matchs à 5 contre 5 en temps réel dans différentes zones, là encore inspirés des champs de bataille emblématiques des jeux vidéo Tom Clancy : Brooklyn Bridge (The Division 1), Presidential Plane (Rainbow Six Siege), Death Angel Church (Ghost Recon Wildlands), Detention Facility (Splinter Cell Blacklist) et plus encore.



Pour gagner, il faut établir la meilleure stratégie possible et surtout entraîner, équiper et améliorer son escouade en choisissant parmi plusieurs centaines d'armes et de pièces d'équipement (du simple couteau au fusil d'assaut) pour exploiter tout le potentiel de vos soldats sur le champ de bataille.



Outre les classements qui vont motiver les joueurs, Élite Squad a aussi inclus des guerres de guilde épiques. Sans parler du mode campagne scénarisé.



Bien évidemment, si le jeu est gratuit sur iOS et Android, Ubisoft compte sur les achats intégrés pour rentabiliser son investissement. Pour le moment, il s’agit surtout de personnalisation. Un peu comme un certain Fortnite...



Un résumé de ce qui vous attend dans le nouveau Tom Clancy sur mobiles :

Recrutez des héros militaires et des vétérans parmi 70 personnages issus des jeux de l'univers de Tom Clancy (Rainbow Six®, Ghost Recon®, The Division®, Splinter Cell®, H.A.W.X®, EndWar®, etc.)

Élaborez la meilleure stratégie pour éliminer vos adversaires sur différents champs de bataille

Équipez vos soldats d'élite avec du matériel militaire de pointe et utilisez des compétences spécialisées (tir concentré, frappe aérienne, assistance médicale, etc.)

Entrez dans l'arène et terrassez vos ennemis dans des combats à 5 contre 5 (mode PvP) intenses

Télécharger le jeu Tom Clancy's Elite Squad