Un comportement perturbant durant l'audience antitrust des GAFA

Alexandre Godard

L'audience antitrust à laquelle le PDG d'Apple Tim Cook, le PDG de Google Sundar Pichai, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le PDG d'Amazon Jeff Bezos ont participé en juillet, a confirmé que toutes les entreprises adoptent "un comportement profondément troublant" et obligent le Congrès à prendre des mesures. Ces mots ont été énoncés par le représentant David Cicilline, président du comité antitrust de la Chambre menant l'enquête.

Enquête sur des pratiques anticoncurrentielles

Pour commencer, rappelons d'abord le début de l'histoire. Quatre dirigeants emblématiques de la Silicon Valley (cités ci-dessus) ont fait face le mercredi 29 juillet, aux élus américains et ont été interrogés par la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Cette commission enquêtait depuis un an sur les pratiques des géants du numérique. Elle était également le dernier acte du travail à accomplir. À la suite de cette commission, en cas de jugement négatif, une loi pour durcir les lois anti-monopoles américaines et encadrer davantage leur activité pourrait voir le jour.



De plus, ces investigations pourraient nourrir une autre enquête en cours au ministère de la justice. Ils cherchent à déterminer si ces entreprises ont eu recours à des pratiques ayant réduit la concurrence, empêché l’innovation ou affecté les consommateurs. S’ils parviennent à le prouver, ils pourront condamner ces entreprises à de lourdes amendes et aller jusqu’à demander leur démantèlement, comme cela s’est déjà produit dans l’histoire des États-Unis.

Le rapport de l'audience antitrust

Cette audience vient de confirmer que ces 4 entreprises, les GAFA, adoptent un comportement profondément troublant. Cicilline (président du comité antitrust), a fait des remarques dans une interview accordée à Bloomberg, où il a déclaré que l'enquête avait confirmé qu'Apple, Google, Amazon et Facebook abusaient tous de leur pouvoir de marché au détriment des consommateurs.

Le genre de thème commun est l'abus de leur pouvoir de marché pour maintenir leur position dominante sur le marché, pour écraser les concurrents, pour exclure les gens de leur plate-forme et pour gagner des rentes de monopole.

Cicilline a déclaré qu'il était prêt à fournir des recommandations dès le mois prochain et que le Congrès devait agir de toute urgence pour protéger les consommateurs. Cicilline n'est pas entré dans les détails sur les recommandations que le groupe d'experts ferait, mais il annonce travailler avec les républicains pour trouver un terrain d'entente sur "les idées les plus grandes et les plus audacieuses".



Selon Bloomberg toujours, Cicilline a évoqué la possibilité d'une loi Glass-Steagall pour les plates-formes technologiques, ce qui empêcherait les entreprises technologiques à la fois de gérer une plate-forme et de la concurrencer en même temps.



Le rapport du comité antitrust abordera quatre domaines :

Les modifications des lois antitrust actuelles Les réformes visant le secteur de la technologie Le renforcement des litiges antitrust privés par les plaignants La garantie que le DoJ et la FTC disposent des ressources nécessaires pour faire leur travail.

Au fur et à mesure que l'enquête antitrust se déroulait, Apple a été impliqué dans des batailles publiques sur la politique et les frais de l'App Store. A commencer par l'application de messagerie "Hey" et actuellement avec Epic Games.



L'année 2020 est décidément une année chargée pour Apple. En même temps quand on est l'entreprise la plus valorisée en bourse au monde, il ne faut pas s'attendre à passer une année calme et de tout repos.



