Sorties jeux : Tom Clancys Elite Squad, My Exercise⁢, Meteorfall: Krumits Tale

Il y a 2 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tom Clancys Elite Squad, My Exercise⁢, Meteorfall: Krumits Tale.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Make More Views (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 161 Mo, iOS 11.0, La Gamerie) Make More Views est une toute nouvelle application, commencez à y jouer dès maintenant et profitez des nombreuses mises à jour et ajouts à venir !



Internet est au bord de l’effondrement, pour le sauver une seule option : relancer la production de vidéos !



Partez à la conquête d’abonnés en créant et gérant vos chaînes gaming, lifestyle ou science. Répondez aux commentaires de vos viewers et accumulez des milliards de views !



Éditez intégralement l’apparence de votre avatar, soignez votre look, et aménagez votre studio afin d’attirer tout les regards sur vous. Télécharger le jeu gratuit Make More Views





Tom Clancys Elite Squad (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.1, 195 Mo, iOS 13.0, Ubisoft) Le monde est confronté à une nouvelle menace inconnue. Pour gagner la guerre, il faudra enfreindre les règles ! Vous êtes à la tête d'une escouade d'élite et vous avez carte blanche pour recruter les meilleurs spécialistes des jeux vidéo de l'univers Tom Clancy.



Constituez une équipe composée de vos héros et criminels préférés.

Pour la première fois, vous pouvez faire équipe avec les héros et les criminels de Rainbow Six®, Ghost Recon®, The Division®, Splinter Cell®, H.A.W.X® et EndWar® dans des combats d'arène en PvP.



Jouez à 5 contre 5 en temps réel dans différentes zones de combat.

Prenez le commandement de votre escouade d'élite dans des affrontements dynamiques à 5 contre 5 et déclenchez des ordres stratégiques au bon moment pour terrasser l'équipe a... Télécharger le jeu gratuit Tom Clancys Elite Squad





Solitaire: Classic Klondike (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v2.2, 57 Mo, iOS 10.0, Onetap Co.,Ltd) Solitaire est une nouvelle expérience de Solitaire Game. Jouez au Solitaire pour réveiller votre cerveau le matin ou pour vous vider l'esprit avant d'aller vous coucher.

Solitaire a tellement de styles de cartes magnifiques que vous pouvez changer et découvrir.



Vous pouvez toucher ou faire glisser les cartes pour terminer le jeu comme vous vous sentez le plus à l'aise. Solitaire se soucie du confort de votre expérience. Solitaire a de nombreux styles de cartes et les styles d'arrière-plan que vous pouvez explorer vous feront vous sentir excité et surpris. Télécharger le jeu gratuit Solitaire: Classic Klondike





Idle Arcade Tycoon (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 201 Mo, iOS 10.0, Heath Close) Achetez vos premières machines d'arcade, faites des profits et développez votre entreprise! Vos arcades gagnent de l'argent même lorsque vous ne jouez pas! Construisez vos arcades jusqu'à une occupation maximale et développez votre entreprise avec plus d'emplacements d'arcade! Développez-vous dans de nouvelles villes en devenant un joueur de Tycoon Idle Arcade! Télécharger le jeu gratuit Idle Arcade Tycoon





Escape Zombies and Survive (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 293 Mo, iOS 9.0, Ulrik Motzfeldt-Skovgaard) Zombie Apocalypse est arrivé! La fin est proche? Non, même pas! Parce que vous êtes là, avec vos compétences, vos armes et votre courage! Vous êtes un survivant, ils sont des tueur sans cervelle, ne les laissez pas vous attraper.



Survivant, nous sommes heureux que vous ne soyez pas mort! L'épidémie de virus a anéanti presque toute la population, vous êtes obligé de vous battre pour survivre contre les zombies. Marchez parmi les morts, défiez-les dans le monde de l'apocalypse zombie dans ce jeu de tir épique!



Les zombies sont dangereux, ils ont des formes différentes et viennent de différentes régions. Tuez-les pour devenir le meilleur survivant. Télécharger le jeu gratuit Escape Zombies and Survive





Baseball Superstars 2020 (Jeu, Sports / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v13.2.2, 211 Mo, iOS 9.0, GAMEVIL Inc.) Le RPG de baseball est de retour et meilleur que jamais avec plus de style, plus de modes et plus de personnalisation! Collectionnez et améliorez des entraîneurs et joueurs cool et emblématiques pour vous aider dans votre voyage épique pour devenir la meilleure équipe de baseball de la galaxie!



Personnalisez le logo, le stade et l'équipement de votre équipe.

Recrutez, combinez, développez vos joueurs pour constituer la meilleure équipe du jeu. Télécharger le jeu gratuit Baseball Superstars 2020





Air Block (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 21 Mo, iOS 9.0, Cedrick Patenaude) Préparez-vous à mettre vos réflexes à l'épreuve avec AirBlock, une nouvelle version du jeu d'arcade classique Air Hockey! Protégez votre objectif aussi longtemps que vous le pouvez tout en faisant face à un nombre accru de palais à venir ainsi qu'à divers autres obstacles!



COMMENT JOUER:

⁃ Faites simplement glisser de gauche à droite pour bloquer les rondelles!

⁃ Attrapez les rondelles jaunes, rouges et bleues pour débloquer des bonus qui vous aideront à rester en vie plus longtemps Télécharger le jeu gratuit Air Block





Nouveaux jeux payants iOS :

Stilstand (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 740 Mo, iOS 9.0, Niila ApS) Stilstand est un roman graphique interactif sombre et comique qui suit le voyage sombre mais plein d'espoir d'une jeune femme à travers un été truffé d'anxiété et de solitude, essayant de rester à flot à Copenhague avec l'aide du monstre de l'ombre dans son appartement.



Stilstand est un conte personnel et dessiné à la main sur les attentes élevées et la vie émotionnelle fragile avec laquelle de nombreux jeunes luttent. Parcourez à travers un monde de scénarios grotesques et d'illustrations en noir et blanc richement détaillées. Jouez à des mini-jeux originaux, faites défiler des flux de médias sociaux fictifs et envoyez des messages texte déconcertants.

Télécharger Stilstand à 5,49 €





Myridian (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v0.98.8, 166 Mo, iOS 11.0, RATE Games) Animé par une histoire qui nécessite l’interaction des joueurs pour évoluer, The Last Stand est le premier chapitre de la mission de Nettor qui consiste à réveiller le Verge et à donner vie aux héros légendaires afin qu’ils puissent relever leur plus grand défi.



Jeu de RPG avec 8 héros à débloquer, 5 cartes à découvrir et un mode en ligne en 3 contre 3 ! Télécharger Myridian à 4,49 €





My Exercise⁢ (Jeu, Aventure / Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 348 Mo, iOS 10.0, Playables) Michael Frei et Mario von Rickenbach sont donc de retour avec l'annonce de leur nouveau jeu My Exercise... Une nouvelle fois, le studio mise sur les animations et sur la créativité d'un artiste : en l'occurrence, cette fois, ils ont fait appel à l’artiste et animateur Atsushi Wada.



Totalement fou, sans avoir réellement de sens, le jeu nous offre la possibilité de faire des sit-ups, mouvement sportif mettant le buste en action, avec un bonhomme un petit peu fort.

Le petit plus, c'est que c'est un chien qui bloque vos jambes, et que vous aurez le droit à la visite de nouveaux personnages si vous réussissez à tout coordonner. Vous pourrez débloquer d'autres mouvements, encore plus étranges.

Télécharger My Exercise⁢ à 3,49 €





Meteorfall: Krumits Tale (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.198, 466 Mo, iOS 13.0, Eric Farraro) Comme prévu, le nouveau Meteorfall, Krumit's Tale, est arrivé pour nos iPhone et iPad sur App Store. Les joueurs ayant appréciés Meteorfall: Journey sorti en 2018 peuvent se réjouir, la suite est encore plus intéressante.



Conservant son gameplay entre jeu de cartes et roguelike, Meteorfall 2 offre un contenu plus vaste et une stratégie approfondie.



Alors que votre rôle est d'éliminer des oursons trempés et des loups-garous possédant l'arme nucléaire, la suite de Meteorfall étend le mécanisme de balayage avec un système basé sur une grille dynamique. Cela signifie des batailles plus stratégiques que jamais.



Pour cela, il faut choisir parmi les mêmes cinq héros différents - Bruno, Greybeard, Mischief, Muldorf et Rose. Chacun possède ses propres cartes et un style de jeu distinct qui participent à la qualité et la diversité du gameplay. Idem pour les 25 ennemis et les 50 bonus que vous pourrez espérer glaner au cours de vos batailles.

Télécharger Meteorfall: Krumits Tale à 7,99 €





Cartographers (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 49 Mo, iOS 10.0, BrettspielWelt) La reine Gimnax a ordonné la remise en état des terres du nord. En tant que cartographe à son service, vous êtes envoyé pour cartographier ce territoire, le réclamant pour le royaume de Nalos. Grâce à des édits officiels, la reine annonce les terres qu'elle récompense le plus et vous augmenterez votre réputation en répondant à ses demandes.



Mais vous n'êtes pas seul dans ce désert. Les Dragul contestent vos revendications avec leurs avant-postes, vous devez donc tracer soigneusement vos lignes pour réduire leur influence. Récupérez la plus grande partie des terres désirées par la reine et vous serez déclaré le plus grand cartographe du royaume.



Un excellent jeu de tactique ! Télécharger Cartographers à 4,49 €